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Wattpad'in kapanmasıyla ilgili firmadan ilk açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Wattpad&#039;in kapanmasıyla ilgili firmadan ilk açıklama geldi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevrimiçi hikaye platformu Wattpad'e geçtiğimiz hafta erişim engelli getirildi. Engelin ardından Wattpad'in ne zaman açılacağı hakkında firma açıklama yaptı.

Özellikle gençler tarafından kullanılan hikaye okuma ve yazma platformu Wattpad'e Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar kapsamında erişim engeli getirilen platformun kullanıcıları ne zaman açılacağını merak ediyor.

Wattpad'in kapanmasıyla ilgili firmadan ilk açıklama geldi - 1. Resim

WATTPAD AÇILACAK MI?

Platformun Türkiye'deki durumu ile ilgili firmanın Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada firma sorunun farkında olduklarını ve bu durumu çözmek için seçenekleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Firmanın tam açıklaması ise şöyle:

"Merhaba Wattpad'ciler, Türkiye'de Wattpad'e erişim sağlamada yaşanan sorunun farkındayız ve bunun tarafımızdan kaynaklanan teknik bir sorunla ilgili olmadığını teyit etti. Türkiye'deki Wattpad kullanıcılarının erişimini yeniden sağlamak için durumu inceliyoruz."

Wattpad'in kapanmasıyla ilgili firmadan ilk açıklama geldi - 2. Resim

WATTPAD NEDEN KAPATILDI?

Wattpad'in kapatılması ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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