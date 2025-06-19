Whatsapp çöktü mü? 19 Haziran Whatsapp erişim sorunu

Milyonlarca kullanıcıya sahip mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın çöktüğüne dair iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mesajlarının iletilmediğini bildiren kullanıcılar, Whatsapp çöktü mü neden açılmıyor gibi sorulara cevap aramaya başladı.

Bazı Whatsapp kullanıcıları 19 Haziran Perşembe günü itibarıyla mesajlarının iletilmediğini bildirdi. Kullanıcıların yaşadığı erişim sorunu popüler mesajlaşma uygulamasını gündeme getirdi. Peki Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp’ın çöktüğüne yönelik iddialar sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların bir kısmı mesaj göndermede sorun yaşadığını bildirdi. Ancak Downdedector verilerine göre Whatsapp’ta herhangi bir erişim sorunu bulunmuyor.

WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Küresel raporlamalar çerçevesinde Whatsapp’ta herhangi bir erişim sorunu bulunmuyor. Kullanıcıların mesaj göndermede yaşadığı sorunun internet kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

WHATSAPP MESAJIM NEDEN İLETİLMİYOR?

WhatsApp'ta gönderilen mesajın iletilmemesi uygulamanın güncel olmamasından kaynaklanabiliyor. Aynı zamanda internet altyapısından kaynaklanan bir sorun veya kullanıcı yoğunluğu nedeniyle mesaj iletilmeme sorunu yaşanabilir.