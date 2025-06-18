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İran, vatandaşlarını uyardı: WhatsApp’ı telefonunuzdan silin...

Kaynak: Türkiye Gazetesi - Ajanslar
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İran, vatandaşlarını uyardı: WhatsApp’ı telefonunuzdan silin...
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi - Ajanslar

İran devlet televizyonu, vatandaşlara WhatsApp’ı telefonlarından silmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, herhangi bir somut kanıt sunulmadan, uygulamanın kullanıcı bilgilerini toplayarak İsrail’e gönderdiği iddia edildi. Hükümet ise vatandaşların yer değiştirmeden önce cep telefonlarını kapatmalarını istedi

İran'da hükümet vatandaşlarına siber güvenlik uyarısında bulundu. İranlı yetkililerin, devlet televizyon kanalı İran Radyo Televizyon Kurumu’na (İRİB) yaptığı açıklamada, İsrail’in İranlı bilim insanlarına ve üst düzey komutanlara düzenlediği suikast saldırılarında cep telefonu takibi gerçekleştirdiğini belirterek, İran halkına WhatsApp, Telegram ve benzeri konum tabanlı uygulamaları kullanmaktan kaçınması uyarısında bulundu. 

İran, vatandaşlarını uyardı: WhatsApp’ı telefonunuzdan silin... - 1. Resim

"YER DEĞİŞTİRİRKEN TELEFONLARINIZI KAPATIN"

İran hükümeti, uygulamaların savaş koşullarında kullanılmasının tehlikeli olduğunu belirtirken, vatandaşların yer değiştirmeden önce cep telefonlarını kapatmalarını istedi.

Hükümet yetkilileri, "İnsanlar cep telefonlarını hassas yerlere götürmekten kaçınmalıdır. Özellikle de hassas kuruluşların çalışanları, güvenli telekomünikasyon hatları kullanmalı ve güvensiz yazılımları kullanmaktan kaçınmalı" dedi.

WHATSAPP'TAN YALANLAMA GELDİ

Meta çatısı altındaki WhatsApp’tan yapılan açıklamada ise bu suçlamalar "asılsız" olarak nitelendirildi. Şirket, "Bu tür yanlış bilgilerin, hizmetlerimizin engellenmesi için bahane olarak kullanılmasından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

WhatsApp, mesajların uçtan uca şifrelendiğini ve şirketin bu mesajlara erişiminin olmadığını vurguladı. Açıklamada, “Kullanıcıların konumlarını izlemiyoruz, mesaj içeriklerine erişmiyoruz ve hükümetlere toplu veri sağlamıyoruz” denildi.

İRAN'DA YASAKLAR GEÇMİŞTE DE UYGULANDI

İran, geçmişte birçok sosyal medya platformunu yasaklamıştı. Ancak halk, VPN ve proxy gibi yollarla bu yasakları aşmayı sürdürüyor. 2022’de ülke genelinde başlayan protestolar sırasında WhatsApp ve Google Play erişimi engellenmiş, bu yasaklar 2024 sonlarında kaldırılmıştı.

WhatsApp, ülkede Instagram ve Telegram ile birlikte en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyordu. Yeni çağrının ardından uygulamanın yeniden engellenip engellenmeyeceği merak konusu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi - Ajanslar

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