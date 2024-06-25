WikiLeaks kurucusu 52 yaşındaki Julian Assange, serbest bırakıldı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu Julian Assange davasında son durum merak edilirken kurucusu bugün serbest bırakıldı. Gündeme gelen isim ile ilgili araştırılanlar arasında ise Julian Assange kimdir, neden hapisteydi soruları yer aldı. Wikileaks'ten yapılan açıklama ile beraber serbest kaldığı öğrenildi.
3 Temmuz 1971 yılında dünyaya gelen isim, bugün itibarıyla serbest kaldı. İngiltere'de 5 senedir tutuklu olan Assange dünyanın gündeminde yer alırken kaç yaşında merak edildi.
JULİAN ASSANGE KİMDİR?
1971 senesinde Queensland'da dünyaya geldi. Bilgisayar programcısı, internet aktivisti olan isim Wikileaks internet sitesinin editörü ve basın sözcüsü olarak tanınıyor.
Görsel sanatçı olan annesi Christine Ann Hawkins ve babası John Shipton anti savaş eylemcisidir. Çiftin ayrılması üzerine isim dünyaya geldi. 1 yaşındayken annesi Richard Brett Assange ile evlendi. 1979 senesinde tekrar boşanmasının ardından başka biri ile yeniden yollarını birleştirdi.
1979–1983 aralığında New South Wales'ta ilkokul eğitimini tamamlarken liseyi Townsville'da okudu. 1994 yılında Central Queensland Üniversitesi'nde ve 2003–2006 aralığında Melbourne Üniversitesi'nde programlama matematik ve fizik alanlarında eğitim aldı.
WİKİLEAKS KURUCUSU SERBEST BIRAKILDI MI?
Julian Assange'ın Amerika yetkilileriyle yaptığı anlaşma sonrası İngiltere'den ayrıldı. Hakkında yapılan bir suçlamayı kabul etmesiyle beraber serbest kalması tanındı. İnternet sitesinin X hesabından “Julian Assange serbest” paylaşımı yapıldı.
Kurucu isim, Belmarsh Hapishanesinden kefaletle serbest bırakıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi