WikiLeaks kurucusu 52 yaşındaki Julian Assange, serbest bırakıldı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Haziran 2024 09:13 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 09:24 - Güncelleme:

Wikileaks, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu Julian Assange davasında son durum merak edilirken kurucusu bugün serbest bırakıldı. Gündeme gelen isim ile ilgili araştırılanlar arasında ise Julian Assange kimdir, neden hapisteydi soruları yer aldı. Wikileaks'ten yapılan açıklama ile beraber serbest kaldığı öğrenildi.