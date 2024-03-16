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Haberler > Haberler > Xiaomi, bazı modellerinin içine 6 ay ücretsiz YouTube Premium promosyon ve sürprizi koydu? Hangi cihazlarda var?

Xiaomi, bazı modellerinin içine 6 ay ücretsiz YouTube Premium promosyon ve sürprizi koydu? Hangi cihazlarda var?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Xiaomi, bazı modellerinin içine 6 ay ücretsiz YouTube Premium promosyon ve sürprizi koydu? Hangi cihazlarda var?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Xiaomi, cihazların içine sürpriz hediye koydu. Xiaomi hediye kampanyasının detayları merak konusu oldu. Xiaomi, belirli modeller için 6 aya kadar ücretsiz YouTube Premium erişimi fırsatı koydu. Peki, Xiaomi, hediyesi hangi modellerde var? İşte detaylar.

Xiaomi, YouTube ile iş birliği ile kullanıcılarına ücretsiz YouTube Premium aboneliği sunacak. Kampanyaya dahil olan modelleri için 6 aya kadar ücretsiz YouTube Premium erişimi imkanı sağlayacak. Peki, Xiaomi, hediyesi hangi modellerde var? İşte detaylar.

XİAOMİ HEDİYELERİ HANGİ MODELLERDE VAR?

Çinli teknoloji devi kullanıcılarını video izleme deneyimi ve YouTube Premium’un sunduğu özellikleri ile buluşturacak. Xiaomi kullanıcıları için YouTube Premium sürprizi kullanıcılarını bekliyor. YouTube Premium hediyesiyle gelen Xiaomi modelleri şöyle; Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro kullanıcıları, bu tekliften 6 ay süreyle yararlanabilecek. Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra modelleri ise 3 ay faydalanacak. Redmi Note 12 serisi, Redmi Note 13 serisi ve Poco X6, Poco X6 Pro, Poco M6 Pro kullanıcıları 2 aylık bir ücretsiz deneme süresine sahip olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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