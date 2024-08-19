Yalı Çapkını dizisi oynadığı rol ile tanınan Beril Pozam kiminle evli?

Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı yapımda rol alan Beril Pozam ile Ersin Arıcı bugün evleniyor. Düğün için tatilde olan tüm dizi ekibi İstanbul’a geldi.

"Yalı Çapkını" dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in birlikte rol aldığı dizide tanışan Beril Pozam ile Ersin Arıcı’nın düğünü gerçekleşti. Nikahtan ilk fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Beril Pozam ve Ersin Arıcı, sade bir törenle dünyaevine girdi. Tüm dizinin ekibinin katıldığı düğünde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman ve birçok ünlü isim yer aldı.

BERİL POZAM KİMİNLE EVLİ?

Yalı Çapkını dizisinde rol alan Beril Pozam ile Ersin Arıcı sade bir törenle evlendi. Tüm ekibin hazır bulunduğu düğüne Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman'ın yanı sıra birçok oyuncu da katıldı.

BERİL POZAM NERELİ?

Beril Pozam, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da büyüyen ve sanatla iç içe bir yaşam süren Pozam, oyunculuk kariyerine de bu şehirde başlamıştır.

YALI ÇAPKINI'NDA SUNA KARAKTERİYLE BÜYÜK BİR ÇIKIŞ

Beril Pozam, 2022 yılında "Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile büyük bir çıkış yapmıştır. Dizide Gaziantepli Korhan Ailesi’nin reisi Halis Ağa'nın torunu Ferit'in evlilik kararında önemli bir rol oynayan Suna, izleyicilerin ilgisini çekmiş ve oyunculuğuyla büyük beğeni kazanmıştır. Pozam, bu karakterle duygusal derinliği olan bir rol üstlenmiş ve kariyerinde önemli bir adım atmıştır.

BERİL POZAM KİMDİR?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Beril Pozam, genç yaşına rağmen oyunculuk dünyasında dikkat çekici bir kariyere sahip. Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Pozam'ın oyunculuğa olan ilgisi çocuk yaşlarda başlamış ve bu ilgi, onun eğitim hayatına da yön vermiştir. Tiyatro eğitimi alarak sahneye adım atan Pozam, kısa sürede yeteneğiyle tanınarak hem oyunculuk hem de sahne teknisyenliği alanlarında kendini kanıtlamıştır. 2017 yılında profesyonel olarak tiyatroya adım atan Pozam, televizyon dizileriyle büyük bir çıkış yakalamıştır.