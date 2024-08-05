Yalı Çapkını'nın yıldızları Beril Pozam ve Ersin Arıcı evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Ağustos 2024 10:54 - Güncelleme: 5 Ağustos 2024 11:49 - Güncelleme:

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Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda rol alan Beril Pozam ile Ersin Arıcı’nın sette başlayan arkadaşlıkları, nikah masasında bitecek gibi... İddiaya göre oyuncu çift, 19 Ağustos’ta dünyaevine girecek.