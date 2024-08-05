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Yalı Çapkını'nın yıldızları Beril Pozam ve Ersin Arıcı evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yalı Çapkını&#039;nın yıldızları Beril Pozam ve Ersin Arıcı evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda rol alan Beril Pozam ile Ersin Arıcı’nın sette başlayan arkadaşlıkları, nikah masasında bitecek gibi... İddiaya göre oyuncu çift, 19 Ağustos’ta dünyaevine girecek.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in rol aldığı Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni sezonuyla merakla bekleniyor. Dizide Suna rolünü üstlenen Beril Pozam ile Abidin’i oynayan Ersin Arıcı’nın yakın dostluğu dikkat çekmişti.

Yalı Çapkını'nın yıldızları Beril Pozam ve Ersin Arıcı evleniyor! Düğün tarihi belli oldu - 1. Resim

NİKAH İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Beğenilen oyuncular Pozam ile Arıcı ilk kez Marmaris’te görüntülenmişti. Çiftten hayranlarını sevindiren bir haber geldi.   

Ünlü oyuncular, evlilik kararı aldı. Takvim’de yer alan habere göre; Beril Pozam, Ersin Arıcı ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 

Yalı Çapkını'nın yıldızları Beril Pozam ve Ersin Arıcı evleniyor! Düğün tarihi belli oldu - 2. Resim

HER ŞEY HAZIR

İkilinin 19 Ağustos'ta evleneceği öğrenildi. Sade bir düğün yapacakları konuşulan çiftin, hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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