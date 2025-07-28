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Yangınlarda son durum ne? Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş yangınları gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yangınlarda son durum ne? Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş yangınları gündemde!
Orman Yangınları, Bursa, Karabük, Kahramanmaraş, Haber
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Türkiye'nin Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş illerinde devam eden orman yangınları için ekiplerin yoğun çalışmaları sürüyor. Bursa'da 3 bin 515 ve Karabük'te 19 köy ve 50 mahalle tahliye edildi. Şiddetli rüzgarlar ve arazi koşulları söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Bursa'da çıkan yangının nedeni kamuoyunun gündeminde yer alırken 'Yangınlarda son durum' araştırılıyor.

Türkiye, sıcaklık rekorlarının gölgesinde Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş’ta devam eden orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

YANGINLARDA SON DURUM NE?

Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş’ta devam eden orman yangınları, 28 Temmuz 2025 itibarıyla henüz tamamen kontrol altına alınamadı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 ilde 4 yangının aktif olduğunu belirtti. Bursa’nın Kestel, Gürsu ve Harmancık ilçelerinde, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ve Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ekipler, 5 bin 400 personel, 119 hava aracı ve 1.537 kara aracıyla alevlerle mücadele ediyor. 

Yangın nerede çıktı

Yangınlar nedeniyle geniş çaplı tahliyeler gerçekleştirildi. Bursa’da Gürsu, Kestel ve Osmangazi ilçelerindeki Karahıdır, İğdir, Ağlaşan ve Avdancık mahallelerinden toplam 3 bin 515 kişi güvenli bölgelere alındı.

Karabük’te ise 19 köy ve 50 mahalle tahliye edildi.  AFAD, Kızılay, jandarma ve gönüllüler koordineli bir şekilde çalışıyor. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınlarla ilgili 21 kişinin tutuklandığını ve Bursa’daki yangında bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yangınlarda son durum ne

BURSA YANGIN NASIL ÇIKTI, SÖNDÜ MÜ?

Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 26 Temmuz 2025’te saat 17.40 civarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Karahıdır, İğdir ve Osmangazi’deki Avdancık mahallelerini tehdit etti. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı ancak sabotaj iddiaları üzerine bir şüpheli gözaltına alındı.

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Bursa Valiliği gözaltına alınan şahıs hakkında FETÖ bağlantısından daha önce işlem yapıldığını açıkladı. Gözaltına alınan U.A'nın 2021'de astsubaylıktan ihraç edildiği ve daha önce de akaryakıt istasyonunda çalıştığı belirtildi. Yangın, 28 Temmuz 2025’te 3. gününde hala tam kontrol altına alınamadı. 

Bursa'da çıkan yangınlara gönüllü olarak müdahale etmek üzere Bolu'dan yola çıkan su tankeri, engebeli arazide uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 3 gönüllü hayatını kaybetti.

Bursa yangın neden çıktı, kim çıkardı

KARABÜK YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Çavuşlar köyü Mezarlık mevkiinde 23 Temmuz 2025’te saat 14.42’de başlayan orman yangını, 6. gününde devam ediyor. 

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin tarafından “Karabük tarihinin en büyük yangını” olarak nitelendirildi.

Karabük yangın devam ediyor mu, söndü mü

Yangın, 50-55 kilometrelik bir alanda etkili olurken 19 köy ve 50 mahalle tahliye edildi. Kamış ve Aşağıyaka’da 59 yapı, samanlıklar ve eklentiler dahil olmak üzere zarar gördü. Karabük-Ankara kara yolu güvenlik nedeniyle kapatılmıştı ancak kontrollü olarak yeniden açıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının durumunun iyiye gittiğini ancak yeni alevlenmeler nedeniyle tam kontrol sağlanamadığını belirtti. 

Bursa yangın son dakika

KAHRAMANMARAŞ YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Çamlıbel ve Çakırdere mevkiinde 26 Temmuz 2025 akşamı başlayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Taşlık ve kayalık arazi koşulları nedeniyle söndürme çalışmaları zorlaştırıyor.

Kahramanmaraş yangın son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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