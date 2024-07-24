Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yanlışlıkla karınca yemek genel olarak herhangi bir sağlık sorunu oluşturmuyor

Yanlışlıkla karınca yemek genel olarak herhangi bir sağlık sorunu oluşturmuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yanlışlıkla karınca yemek genel olarak herhangi bir sağlık sorunu oluşturmuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyada en çok bulunan böceklerden biri olan karıncalar yaz aylarının gelmesi ile birlikte giderek artmaya başladı. İnsanlar tarafından yanlışlıkla yenildiğinde genellikle bir zehirlenmeye sebep olmadığı belirtilen karıncalar bazı kültürlerde yemek olarak tüketiliyor.

Karıncalar dünya genelindeki en yaygın böcek türleri arasında yer alıyor.

Farklı türleri ve boyutları olsa da genel olarak küçük ve hızlı hareket eden canlılardır.

Karıncalar küçük ve hızlı hareket etmelerinden dolayı fark edilmeden yemeklerin içine girebilirler.

Bu durumu fark etmeyen insanlar ise karıncaları yanlışlıkla yiyebilirler.

Vatandaşlar tarafından yanlışlıkla karınca yemenin zararlı olup olmadığı araştırılıyor.

Yanlışlıkla karınca yemek genel olarak herhangi bir sağlık sorunu oluşturmuyor - 1. Resim

YANLIŞLIKLA KARINCA YERSEK BİR ŞEY OLUR MU?

Karınca yemek genel olarak herhangi bir sağlık problemine neden olmaz.

Hatta bazı Asya ve Güney Amerika ülkelerinde karıncalar yemek olarak tüketiliyor.

Ancak alerjik bir reaksiyon gösteriyorsanız bir sağlık uzmanına gitmeniz gerekiyor.

Yanlışlıkla karınca yemek genel olarak herhangi bir sağlık sorunu oluşturmuyor - 2. Resim

KARINCA YEMEK ZEHİRLER Mİ?

Özellikle Asya kültürlerinde protein olarak tüketilen karıncaların bazı türleri zehirli olabiliyor.

Ayrıca karıncalarda bulunan bazı parazitlerde insanlarda sağlık sorunlarına neden oluyor.

Karınca ısırıkları da bazı insanlarda ciddi cilt tahrişleri oluşturabilir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Paris Olimpiyatlarına Eczacıbaşı Spor Kulübünden 3 sporcu katılıyor - HaberlerParis Olimpiyatlarına Eczacıbaşı Spor Kulübünden 3 sporcu katılıyorJoe Biden'ın ABD Başkanlık seçiminden çekilmesi öldü mü iddialarını yine gündeme getirdi! Herkes çok emin - HaberlerJoe Biden'ın ABD Başkanlık seçiminden çekilmesi öldü mü iddialarını yine gündeme getirdi! Herkes çok eminİlk Türk kadın Balkan şampiyonu Ayşe Tekdal 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ediyor - Haberlerİlk Türk kadın Balkan şampiyonu Ayşe Tekdal 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ediyorNepal'de uçak düşmesi sonucu 18 kişi ölürken 1 kişi yaralandı - HaberlerNepal'de uçak düşmesi sonucu 18 kişi ölürken 1 kişi yaralandı2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılan Meryem Bekmez, 2000 yılında doğdu - Haberler2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılan Meryem Bekmez, 2000 yılında doğduAFAD son depremler listesine göre Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu - HaberlerAFAD son depremler listesine göre Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...