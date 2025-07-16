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Yaparsın Bilirim Kübra kimdir, kaç yaşında? Programın popüler yarışmacılarından biridir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaparsın Bilirim Kübra kimdir, kaç yaşında? Programın popüler yarışmacılarından biridir
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaparsın Bilirim, hafta içi her gün 13.00'te TV8'de ekrana geliyor. Yaparsın Bilirim'in yarışmacılarından Kübra merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarına Yaparsın Bilirim Kübra kimdir, kaç yaşında? sorusunu sorgulatmaya başladı.

TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yaparsın Bilirim yarışması, temizlik ve yemek etaplarından oluşmaktadır. Programın sunucuları ise Ece Erkan ve Cem Özkök'tür.

TV 8 ekranlarının yeni yarışma programı Yaparsın Bilirim hafta içi her gün 13:00'da ekrana geliyor. Peki, Yaparsın Bilirim yarışmacısı Kübra kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Yaparsın Bilirim Kübra kimdir, kaç yaşında? - 1. Resim

YAPARSIN BİLİRİM KÜBRA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yaparsın Bilirim programının dikkat çeken yarışmacılarından biri de Kübra Hanım oldu. Ancak yarışmacı Kübra ile ilgili henüz yaşı, memleketi ve mesleği hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. 

Kısa süre içinde Yaparsın Bilirim yarışmacısı Kübra Hanım hakkında bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Yaparsın Bilirim Kübra kimdir, kaç yaşında? - 2. Resim

YAPARSIN BİLİRİM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

TV 8'de ekrana gelen Yaparım Bilirim'in sunuculuğunu Ece Erken ve Cem Özkök üstleniyor. 8 yarışmacının temizlik ve yemek pişirme performansıyla rekabet ettiği yarışmada en iyi olan altın ödülü kazanıyor.

Yaparım Bilirim hafta içi her gün 13.00'de TV 8'de izleyici ile bir araya geliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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