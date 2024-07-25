'Foşur foşur' temizlik yapan Cem Özkök ceza yedi! Ödediği tutara isyan etti

Temizlik videoları ile ünlenen sosyal medya fenomeni Cem Özkök'e Ticaret Bakanlığı ceza kesti. Ödediği tutarı hesabından paylaşan Özkök, karara isyan etti.

Her yeri 'foşur foşur' yıkadığı videolar ile sosyal medyaya damga vuran ve son dönemin en çok konuşulan fenomenleri arasına adını yazdıran Cem Özkök, bu kez temizlik videoları ile değil aldığı ceza ile gündemde.

Hem paylaştığı postlarla hem de hikayelerle kısa sürede milyonlara ulaşan Özkök, kendine ait markasını hikayede paylaşırken 'reklam' yazmaması nedeniyle Ticaret Bakanlığı’na 500 bin TL ceza ödedi.

Özkök, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu cezanın haksız olduğunu ve kendi markasına ait ürünü tanıttığı paylaşımda gerekli bilgilendirmeleri yaptığını savundu.

''SORARIM BU HAK MI?"

Kendi markasının lavanta yağını tanıttığını belirten ve levhasını göstermesine rağmen ceza ödediğini söyleyen Özkök, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Az önce 500.000 TL ceza ödedim. Üstelik kendi markamın lavanta yağını anlatırken. Yalnızca bir storysine reklam yazmadım diye (yüzlerce story attım reklam diye belirterek ve Türkiye biliyor kendi markam olduğunu).

Dediler ki "gizli reklam bu" dedim ki "kendi markam, buyrun bu da levham şirket bilgilerim vergilerim vs vs" dediler ki, "reklam yazsaydın" bir 500.000 TL... Şimdi sorarım bu hak mı? Helal mi gerçekten? Mesela gerçekten bir gizli reklam olur ya da beyana aykırı bir durum söz konusu olur. Göz göre göre paylaşırım, eyvallah. 'Haklılar' der, aslanlar gibi öderim. Ama bu duruma hakkımı helal etmiyorum.

"GERÇEKTEN BÜYÜK AYIP YAPILDI"

Türkiye'de bu derece faydalı işler yapan, içerikler üreten, çevresel tüm kamu alanlarının temizliği başta olmak üzere, yardım projelerine başlayan, kazandığı parayı hayır işlerine yatıran, ihtiyacı olanlara yardım eden, toplumu bilgilendiren, doğru ve helal yaşayan, gençlere ve her yaşa örnek olan, Allah korkusu olup helal para kazanan ve paşa paşa bir fabrikanın ödediği kadar bu devlete vergi ödeyen birine gerçekten büyük ayıp yapıldı.

Vardır elbet bunun da bir hayrı. Allah başka yerden helal şekilde verir. O ayrı mesele! Ama bu derece verici birinin kendi markasına ceza kesemezsin! Olmaz! Belki o parayla ben bir yardım yapacaktım? Yeni ihtiyacı olan birini buldum, onun evini tadilat yaptıracaktım? Neden çöpe attım ben bu parayı haksız yere? Şimdi sorarım; hakka girmek değil mi? Avukatım bu haksızlığa karşı dava açtı, süreci takip ediyor. Herkes kalbinin ekmeğini yer...''