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Yapılan hata pahalıya mal oldu! Masterchef kim kaşık aldı?

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Yapılan hata pahalıya mal oldu! Masterchef kim kaşık aldı?

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MasterChef hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar birbirinden güzel tabaklar hazırladı ve şefler hazırlanan yemekleri tek tek denedi. Somer Şef, beğenilen bir tabağa az daha kaşık atıyordu.

MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla sürerken, kaptanlık oyunları ve eleme heyecanı da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Üçüncü haftanın geride kalmasıyla birlikte, bu hafta oynanan üç takım oyunu sonucunda altı yarışmacı eleme potasına girdi.

Yapılan hata pahalıya mal oldu! Masterchef kim kaşık aldı? - 1. Resim

Yeni bölümde ise eleme potasında olmayan 14 yarışmacı yeniden mutfakta hünerlerini sergiledi. İki turdan oluşan gecede yarışmacılar ilk olarak şef tabağı hazırlarken, ikinci turda rezene kullanarak yeni bir yemek yaptılar. Peki, MasterChef'te kim kaşık aldı?

Yapılan hata pahalıya mal oldu! Masterchef kim kaşık aldı? - 2. Resim

İLK KAŞIĞI ELİNDEN KAYDI

İkinci turda yarışan Muratcan, sezonun ilk kaşığını kıl payıyla kaçırdı. Hazırladığı tabakta hazır hamur kullanması nedeniyle şeflerden eleştiri alan Muratcan, bu nedenle ilk kaşığı alma şansını kaybetti. Sezonun ilk kaşığı Muratcan'ın elinden kaçarken, şeflerin eleştirileri yarışmada büyük yankı uyandırdı.

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