Demet Akalın MasterChef'teki favori yarışmacısını açıkladı: Bizim birincimiz sensin

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’yi severek takip ettiği bilinen Demet Akalın, yarışmadaki favorisini açıkladı. Akalın, birinciliği yakıştırdığı ismi öve öve bitiremedi.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve daha önce de MasterChef’e katılan Demet Akalın, yeni sezonu geçtiğimiz günlerde başlayan programı yakından takip ediyor.

Her sezon olduğu gibi bu sezon da yarışmayı izleyip yorumlar yapan ünlü şarkıcı Akalın, 2024’ MasterChef’te beğendiği şefi erkenden açıkladı.

DEMET AKALIN’DAN KEREM BİLGİNER’E TAM DESTEK

2024 MasterChef yarışmacısı Kerem Bilginer’i tutan Akalın, kendisini favori gördüğünü Bilginer’e de söyledi. Başarılı yarışmacıyı öven ünlü şarkıcı, genç şefin Instagram’daki bir gönderinin altına “SMS olsa bizim birincimiz sensin” diye açık açık yazdı.

HEMEN CEVAP VERDİ

Akalın’ın bu hamlesine MasterChef Kerem Bilginer’den cevap gecikmedi. Demet Akalın’ın yazdığı yorumu alıntılayan Bilginer “Çok teşekkür ederim” diye yorum yaptı.

MASTERCHEF KEREM BİLGİNER KİMDİR?

İstanbul doğumlu Kerem Bilginer, eşiyle New York’ta yaşıyor ve yarışmaya New York'tan katılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Bilginer’in uluslararası mutfaklar da dahil olmak üzere 8 yıllık aşçılık tecrübesi var.

ABD'de Michelin Yıldızı'na sahip bir restoranda Sous Chef (Yardımcı Şef) olarak görev yapan Bilginer’in yarışmaya katılmak için iş yerinden izin aldığı biliniyor. Hayli iddialı bir performans sergileyen Kerem Bilginer, “Türkiye’nin MasterChef’i olmaya geldim” diyor.