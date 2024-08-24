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Haberler > Magazin > Demet Akalın MasterChef'teki favori yarışmacısını açıkladı: Bizim birincimiz sensin

Demet Akalın MasterChef'teki favori yarışmacısını açıkladı: Bizim birincimiz sensin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Demet Akalın MasterChef&#039;teki favori yarışmacısını açıkladı: Bizim birincimiz sensin

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’yi severek takip ettiği bilinen Demet Akalın, yarışmadaki favorisini açıkladı. Akalın, birinciliği yakıştırdığı ismi öve öve bitiremedi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve daha önce de MasterChef’e katılan Demet Akalın, yeni sezonu geçtiğimiz günlerde başlayan programı yakından takip ediyor. 

Her sezon olduğu gibi bu sezon da yarışmayı izleyip yorumlar yapan ünlü şarkıcı Akalın, 2024’ MasterChef’te beğendiği şefi erkenden açıkladı. 

Demet Akalın MasterChef'teki favori yarışmacısını açıkladı: Bizim birincimiz sensin - 1. Resim

DEMET AKALIN’DAN KEREM BİLGİNER’E TAM DESTEK

2024 MasterChef yarışmacısı Kerem Bilginer’i tutan Akalın, kendisini favori gördüğünü Bilginer’e de söyledi. Başarılı yarışmacıyı öven ünlü şarkıcı, genç şefin Instagram’daki bir gönderinin altına “SMS olsa bizim birincimiz sensin” diye açık açık yazdı. 

Demet Akalın MasterChef'teki favori yarışmacısını açıkladı: Bizim birincimiz sensin - 2. Resim

HEMEN CEVAP VERDİ

Akalın’ın bu hamlesine MasterChef Kerem Bilginer’den cevap gecikmedi. Demet Akalın’ın yazdığı yorumu alıntılayan Bilginer “Çok teşekkür ederim” diye yorum yaptı. 

Demet Akalın MasterChef'teki favori yarışmacısını açıkladı: Bizim birincimiz sensin - 3. Resim

MASTERCHEF KEREM BİLGİNER KİMDİR?

İstanbul doğumlu Kerem Bilginer, eşiyle New York’ta yaşıyor ve yarışmaya New York'tan katılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Bilginer’in uluslararası mutfaklar da dahil olmak üzere 8 yıllık aşçılık tecrübesi var.

Demet Akalın MasterChef'teki favori yarışmacısını açıkladı: Bizim birincimiz sensin - 4. Resim

ABD'de Michelin Yıldızı'na sahip bir restoranda Sous Chef (Yardımcı Şef) olarak görev yapan Bilginer’in yarışmaya katılmak için iş yerinden izin aldığı biliniyor. Hayli iddialı bir performans sergileyen Kerem Bilginer, “Türkiye’nin MasterChef’i olmaya geldim” diyor. 

Demet Akalın MasterChef'teki favori yarışmacısını açıkladı: Bizim birincimiz sensin - 5. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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