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Nilperi Şahinkaya’yı çıldırttılar! Sokak ortasında kavgaya tutuştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nilperi Şahinkaya’yı çıldırttılar! Sokak ortasında kavgaya tutuştu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya yemek yediği mekanda yan masada oturan kişilerle tartışma yaşadı. Şahinkaya’nın çileden çıktığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ , ‘Yasak Elma’ , ‘Kiraz Mevsimi’ gibi birçok yapımda rol alan ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, son olarak adının karıştığı bir tartışmayla gündemle geldi.

OLAYLI GECE: YAN MASADAKİLERLE TARTIŞTI

Şahinkaya, önceki gün Maslak’ta bir konsere katıldı. Ardından rotasını Bebek’e çevirdi. Gecesi güzel başlayan Şahinkaya, arkadaşlarıyla yemek yediği mekanda yan masada oturan erkeklerle tartıştı. 

Nilperi Şahinkaya’yı çıldırttılar! Sokak ortasında kavgaya tutuştu - 1. Resim

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİLER

2. Sayfa’da yer alan habere göre; Nilperi Şahinkaya, hararetli bir şekilde erkeklerden birinin yanına gitti. Sinirlerine hakim olmakta zorlanan oyuncuyu gruptan bir kişi sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Tartıştığı kişilerin özür dilemesinin ardından Şahinkaya, mekandan ayrılıp aracına bindi. 

Nilperi Şahinkaya’yı çıldırttılar! Sokak ortasında kavgaya tutuştu - 2. Resim

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Kameraları görünce yüzünü saklayan oyuncu sorulara cevap vermeden bulunduğu mekandan aracıyla ayrıldı.

Nilperi Şahinkaya’yı çıldırttılar! Sokak ortasında kavgaya tutuştu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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