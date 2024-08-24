Yeni ‘Tatlıses’ krizi! Dilan Çıtak babasını tek kalemde sildi

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Dilan Çıtak Deniz’in son hamlesi gündem oldu. Ünlü isim sosyal medya hesabında ‘Tatlıses’ soyadını kaldırdı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses arasında yaşanan kriz devam ediyor. Daha önce sosyal medyadan babasının evlat ayırdığını belirten ve babasından şiddet gördüğünü ima eden Dilan Çıtak’tan sürpriz bir hamle geldi.

DİLAN ÇITAK: EVLAT AYRIMCISI OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYOR

Babası İbrahim Tatlıses’i kastederek psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Dilan Çıtak, katıldığı bir programda ağlayarak yaşadığı süreçten bahsetmişti. Genç şarkıcı konuşmasında “Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok. Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Türkiye’nin yüzde 80’i İbrahim Tatlıses’in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor. Şu an için maddi bir talebim yok. Bir bedel ödedim tabii ki mirasçıyım" ifadelerini kullanmıştı.

İBRAHİM TATLISES: DİLAN BANA TELEVİZYON KUMANDASI FIRLATTI

İbrahim Tatlıses ise yayına mesaj yollayarak, “Benim soyadımı kullanmasın” demişti. Kızının şiddet iddialarına da cevap veren Tatlıses, şunları söylemişti:

“Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiç bir çocuğum böyle bir yalan söylemez. Bodrum’da otursun diye verdiğim evi 6 milyon liraya sattı ve bunları benim iznim ve bilgim olmadan yaptı. Ben sana verdim sen ise sattın. 'Bana kira vereceksin' dedim, evimi bastın, bana televizyon kumandasını fırlattın. Benim eski halim olsaydı bana bunları yapabilir miydin? Derya Hanım benim birimi beş beşimi on beş etmiştir. Derya Hanım'ın adını besmele ile anılması gerekir. Kendisi ne öyle bir şey bana teklif eder ne de ben ona öyle bir şey derim. Bu iddialar yalandır. Ben hastaneye yattığım zaman Urfa’ ki çocuklarım aradı başıma hepsi toplandı ama Dilan yoktu. Bunları nereden çıkartıyor.”

Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ve kardeşi İdo Tatlıses ile yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmeyen Dilan Çıtak’tan dikkatleri üzerine çeken bir adın geldi.

‘TATLISES’ SOYADINI KALDIRDI

Çıtak, sosyal medya hesabından ‘Tatlıses’ soyadını kaldırdı. Gönderisine ise “Yanlışa dur demeyi öğrendik eskilerden… Biz yazdık yine biz bozduk. Sınırı çizdik bize de uyduysa çak çak diyoruz ben diyene, vah vah diyoruz bilmeyene…” şeklindeki imalı şarkı sözünü ekledi.