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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti tercihini yaptı! Çocuklarını aldıkları gibi gittiler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti tercihini yaptı! Çocuklarını aldıkları gibi gittiler

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster’in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal, kızlarıyla beraber tatile çıktı. Ünlü çiftin tatil seçeneği ve gittikleri ülke dikkat çekti.

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti kızları Leyla ve Lalin ile tatil için rotasını Polonya’ya çevirdi. 

Duyarlı çift, kızlarına geri dönüşümü anlatmak ve çevre bilincini aşılamak için ailece ekolojik kamp yaptı. 

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti tercihini yaptı! Çocuklarını aldıkları gibi gittiler - 1. Resim

Doğayla iç içe bir hafta geçiren 4 kişilik sevimli aile, doğal malzemelerle yapılmış evlerde kaldı ve bir hafta boyunca organik ürünler yiyip içti. 

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti tercihini yaptı! Çocuklarını aldıkları gibi gittiler - 2. Resim

Ünlü çiftin popüler tatil anlayışından uzak bir tatil tercih etmesi hayranları tarafından da takdirle karşılandı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti tercihini yaptı! Çocuklarını aldıkları gibi gittiler - 3. Resim

Sinem Kobal tatilden kareleri ise kişisel Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraflara kısa sürede onlarca beğeni ve yorum geldi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti tercihini yaptı! Çocuklarını aldıkları gibi gittiler - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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