Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti tercihini yaptı! Çocuklarını aldıkları gibi gittiler

Kim Milyoner Olmak İster’in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal, kızlarıyla beraber tatile çıktı. Ünlü çiftin tatil seçeneği ve gittikleri ülke dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kim Milyoner Olmak İster'e veda! Yerine gelen isim belli oldu

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kim Milyoner Olmak İster'e veda! Yerine gelen isim belli oldu

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti kızları Leyla ve Lalin ile tatil için rotasını Polonya’ya çevirdi.

Duyarlı çift, kızlarına geri dönüşümü anlatmak ve çevre bilincini aşılamak için ailece ekolojik kamp yaptı.

Doğayla iç içe bir hafta geçiren 4 kişilik sevimli aile, doğal malzemelerle yapılmış evlerde kaldı ve bir hafta boyunca organik ürünler yiyip içti.

Ünlü çiftin popüler tatil anlayışından uzak bir tatil tercih etmesi hayranları tarafından da takdirle karşılandı.

Sinem Kobal tatilden kareleri ise kişisel Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraflara kısa sürede onlarca beğeni ve yorum geldi.