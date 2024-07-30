7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk poz! Paylaşımına beğeni yağdı

Oyuncu Sinem Kobal, iki çocuk sahibi olduktan sonra ekranlara ara vermişti. Yeni projesiyle setlere dönen Kobal sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle gündem oldu.

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen ve daha sonra iki çocuk sahibi olan Sinem Kobal, “Her Şeyin Başı Merkür” adlı filmle oyunculuk kariyerine geri dönme kararı aldı.

“HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR”DE OYNAYACAK

‘Dadı’ , ‘Selena’ , ‘Lise Defteri’ , ‘Küçük Sırlar’ gibi birçok dizide rol alan Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine girdi. Çift, ilk kızları Lalin’i 2020’de, ikinci çocukları Leyla’yı ise 2022’de kucaklarına aldı. Sinem Kobal, çocuklarına zaman ayırmak için setlere ara verdi.

Uzun süredir teklifleri geri çeviren Sinem Kobal, yeni projesi için kolları sıvadı. “Her Şeyin Başı Merkür” filmiyle anlaşan Kobal, yakışıklı oyuncu Alp Navruz ile başrolü paylaşacak.

SETTEN İLK KARE

Çekimlerine başlanan film için sete giden Sinem Kobal, hazırlanırken çektiği bir kareye yer verdi. Fotoğrafına ise “Elif yükleniyor” notunu düştü.