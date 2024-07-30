Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk poz! Paylaşımına beğeni yağdı

7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk poz! Paylaşımına beğeni yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk poz! Paylaşımına beğeni yağdı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Sinem Kobal, iki çocuk sahibi olduktan sonra ekranlara ara vermişti. Yeni projesiyle setlere dönen Kobal sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle gündem oldu.

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen ve daha sonra iki çocuk sahibi olan Sinem Kobal, “Her Şeyin Başı Merkür” adlı filmle oyunculuk kariyerine geri dönme kararı aldı. 

7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk poz! Paylaşımına beğeni yağdı - 1. Resim

“HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR”DE OYNAYACAK

‘Dadı’ , ‘Selena’ , ‘Lise Defteri’ , ‘Küçük Sırlar’ gibi birçok dizide rol alan Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine girdi. Çift, ilk kızları Lalin’i 2020’de, ikinci çocukları Leyla’yı ise 2022’de kucaklarına aldı. Sinem Kobal, çocuklarına zaman ayırmak için setlere ara verdi. 

Uzun süredir teklifleri geri çeviren Sinem Kobal, yeni projesi için kolları sıvadı. “Her Şeyin Başı Merkür” filmiyle anlaşan Kobal, yakışıklı oyuncu Alp Navruz ile başrolü paylaşacak.

SETTEN İLK KARE

Çekimlerine başlanan film için sete giden Sinem Kobal, hazırlanırken çektiği bir kareye yer verdi. Fotoğrafına ise “Elif yükleniyor” notunu düştü.

7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk poz! Paylaşımına beğeni yağdı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İyi Parti'den "Arkadaşlık Günü" videosu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeşim Ceren Bozoğlu 1 yılda 60 kilo vermişti! Son hali görenleri şaşırttı - Magazin1 yılda 60 kilo vermişti! Son hali görenleri şaşırttıSafiye Soyman’dan duygulandıran paylaşım: Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zaman - MagazinSafiye Soyman’dan duygulandıran paylaşım: Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zamanKenan Işık'ın torunu Doruk'un sözleri yürek yaktı! "Her gün ona gidip olayları anlatıyordum" - Magazin"Her gün ona gidip olayları anlatıyordum"Nilüfer ne zaman emekli olacağını açıkladı! - MagazinNilüfer ne zaman emekli olacağını açıkladı!Justin Bieber, Osmaniyeli Ahmet'i paylaştı! Dansı çok konuşuldu - MagazinDünyaca ünlü şarkıcı, Osmaniyeli Ahmet'i paylaştı! Dansı gündem olduKenan Işık’a veda! Kardeşinin sözleri ağlattı: 10 yıl boyunca sabırla bekledik - Magazin"10 yıl boyunca sabırla bekledik"
Sonraki Haber Yükleniyor...