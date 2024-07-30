Safiye Soyman’dan duygulandıran paylaşım: Oğluma ilk MS teşhisi konulduğu zaman

Şarkıcı Safiye Soyman’ın yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Hakan Akaröz hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Akaröz, sosyal medya hesabından oğlunun eski halini paylaştı, yer verdiği fotoğrafla yürek burktu.

Safiye Soyman'ın 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Fenalaşınca hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede vefat etti.

Burdur'da hayata gözlerini yuman Akaröz'ün cenaze töreni Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı. Safiye Soyman, oğlunun tabutu başından bir an olsun ayrılmadı.

“ELLERİMLE YIKADIM, GÜLEREK GİTTİ”

Acılı anne Soyman cenaze törenindeki konuşmasında, “Allah kimseye evlat acısı vermesin. Gitti benim oğlum, üstüne bir sinek konsun istemezdim. Çok iyi bakardım, çekimden geldim beni bekliyormuş. Çocuğum beni bekliyormuş. Ben geldim, 1 hafta sonra vefat etti. Morgda ellerimle yıkadım. Gülerek gitti benim çocuğum” ifadelerini kullandı.

MS HASTALIĞINA YAKALANDIĞI ZAMANI PAYLAŞTI

Oğluna veda eden Soyman, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Soyman oğlu Harun’un MS hastalığına yakalandığı ilk zamandan fotoğrafına yer vererek acısını şu sözlerle dile getirdi:

“Oğlumun ilk MS teşhisi konulduğu zaman… Ah ah yavrum hep yaşayacaksın benim gönlümde. Mekanın cennet olsun, canım oğlum canım yavrum… Meleksin, melekler gibi gittin”