Yeşim Ceren Bozoğlu 1 yılda 60 kilo vermişti! Son hali görenleri şaşırttı

Verdiği kilolar ile adeta iğne ipliğe dönen ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 50. yaşını kutladı. Oyuncunun paylaştığı son karesinde onu görenler tanıyamadı. Bozoğlu’nun değişimi sosyal medyada çok konuşuldu.

Hakan Ural "Yıllardır hep aynı terane" diyerek isyan etti

Hakan Ural "Yıllardır hep aynı terane" diyerek isyan etti

'Yalan' dizisinde 'Hülya Yılmaz' karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra 1 yılda 60 kilo vermişti.

Fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kiloların yanı sıra sıklıkla değiştirdiği imajı ile de konuşuluyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif olarak kullanan Yeşim Ceren Bozoğlu, son olarak 50. yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

"SİZ YETER Kİ İSTEYİN"

Bozoğlu, ‘60 kiloyu nasıl verdiniz, sırrınız nedir?’ sorusuna, "Biraz diyet, biraz ameliyat. Ama çabalayınca her şey oluyor. Siz yeter ki isteyin" cevabını vermişti.