28 Ekim banka çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı öncesinde şubelerde işlem yapacak vatandaşların gündeminde. Çarşamba günü bankaların çalışma düzeni, öğleden sonra hizmet verilip verilmeyeceği ve EFT ile havale işlemlerinin durumu araştırılıyor.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken bankaların 28 ve 29 Ekim çalışma programı merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı tatilinin 28 Ekim saat 13.00 itibarıyla başlaması nedeniyle banka şubelerinde de normal mesai düzeninde değişiklik yaşanacak. Para transferi yapacak vatandaşlar ise EFT, havale ve FAST işlemlerinin tatil süresince nasıl uygulanacağını takip ediyor. 28 Ekim'in öğleden sonrası ve 29 Ekim'in tamamı resmi tatil kapsamında bulunuyor.

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar 28 Ekim 2026 Çarşamba günü günün ilk yarısında açık olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başladığı için banka şubeleri öğleden sonra normal hizmet vermeyecek. Bankacılık işlemlerini şubeden gerçekleştirmek isteyen vatandaşların işlemlerini sabah saatlerinde tamamlaması gerekiyor. 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle banka şubeleri tam gün kapalı olacak.

Bankalar 30 Ekim Cuma günü yeniden normal çalışma düzenine dönecek. ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanalları ise resmi tatil boyunca kullanılmaya devam edecek.

Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim 2026 banka çalışma saatleri

28 EKİM BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

28 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı tatili saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bu nedenle banka şubelerinde de yarım günlük çalışma uygulanacak. Bankaların kendi öğle arası ve şube uygulamalarına bağlı olarak müşterilerin işlemlerini 13.00'ten önce tamamlamaları gerekiyor. 29 Ekim günü ise bankalarda şube hizmeti verilmeyecek.

Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim 2026 banka çalışma saatleri

EFT, FAST VE HAVALE İŞLEMLERİ

28 Ekim saat 13.00'ten sonra verilen standart EFT talimatları, resmi tatil nedeniyle ilk iş günü olan 30 Ekim Cuma günü işleme alınacak. Aynı banka hesapları arasında yapılan havale işlemleri ise mobil ve internet bankacılığı üzerinden bankanın uygulamasına bağlı olarak günün her saatinde gerçekleştirilebiliyor. Farklı bankalar arasındaki para transferlerinde FAST sistemi, belirlenen işlem limiti dahilinde resmi tatillerde de 7 gün 24 saat kullanılabiliyor. FAST limitini aşan tutarlarda ise standart EFT işlem saatlerinin beklenmesi gerekiyor.

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