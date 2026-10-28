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Yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim kargoların çalışma durumu

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Yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim kargoların çalışma durumu
Başlık ResmiYarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim kargoların çalışma durumu

29 Ekim kargo çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gönderi yapacak veya teslimat bekleyen vatandaşların gündeminde. Yurtiçi Kargo, DHL eCommerce, Aras Kargo ve Sürat Kargo şubelerinin çalışma durumu ile dağıtım yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Cumhuriyet Bayramı'nın 29 Ekim Perşembe günü kutlanacak olması nedeniyle kargo şirketlerinin çalışma programlarında değişiklik yapıldı. Gönderisini şubeden teslim almak isteyenler ile kargo bekleyen vatandaşlar firmaların güncel duyurularını takip ediyor. Yurtiçi Kargo, DHL eCommerce, Aras Kargo ve Sürat Kargo da 29 Ekim için çalışma düzenlerini açıkladı.

YURTİÇİ KARGO 29 EKİM'DE AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi Kargo, Cumhuriyet Bayramı çalışma programına ilişkin yaptığı duyuruda 29 Ekim Perşembe günü hizmet vermeyeceğini bildirdi.

Yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim kargoların çalışma durumu
Başlık ResmiYarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim kargoların çalışma durumu

Yurtiçi Kargo'nun normal operasyonları 30 Ekim Cuma günü yeniden başlayacak.

DHL (MNG) KARGO 29 EKİM'DE AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

DHL eCommerce (MNG) 29 Ekim Perşembe günü tüm birimlerinin kapalı olacağını açıkladı. 30 Ekim Cuma günü ise normal iş düzenine geri dönmesi bekleniyor.

Yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim kargoların çalışma durumu
Başlık ResmiYarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim kargoların çalışma durumu

ARAS KARGO YARIN AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Aras Kargo da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm birimlerinde hizmete ara vereceğini duyurdu. 30 Ekim Cuma günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim kargoların çalışma durumu
Başlık ResmiYarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim kargoların çalışma durumu

SÜRAT KARGO YARIN AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Sürat Kargo tarafından yapılan güncel açıklamaya göre şirketin tüm birimleri 29 Ekim Perşembe günü kapalı olacak. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili kapsamında şubelerde hizmet verilmeyecek ve çağrı merkezi de çalışma yapmayacak.

Yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim kargoların çalışma durumu
Başlık ResmiYarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim kargoların çalışma durumu

Sürat Kargo operasyonlarının 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzeninde devam edeceği açıklandı.

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