Yasemin Minguzzi kimdir, nereli?

Türk çellist Yasemin Minguzzi, 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle adalet mücadelesiyle gündemde. Bakırköy’deki oturma eylemleri ve sosyal medya kampanyalarıyla dikkat çeken Minguzzi, çocuk suçluluğuna karşı yasa değişikliği talep ediyor.

Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi, müzik kariyerindeki başarılarının ötesinde, 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin 24 Ocak 2025’te Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan mücadelesi gündeme geldi.

YASEMİN MİNGUZZİ KİMDİR?

Yasemin AkıncılarMinguzzi, 1988 İstanbul doğumlu bir profesyonel çellist ve şarkıcı olarak Türkiye’nin klasik müzik sahnesinde tanınan bir isimdir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda temel müzik eğitimini aldıktan sonra İtalya’da Cremona’daki Accademia “Walter Stauffer” ve Milano’daki Conservatorio “Giuseppe Verdi”de çello eğitimi aldı.

Türkiye’ye dönerek İstanbul merkezli senfoni orkestralarında sahne alan Minguzzi, solo konserler ve müzik topluluklarıyla çalıştı, aynı zamanda müzik eğitmenliği yaptı.

Yasemin Minguzzi, İtalyan şef ve İstanbul’da tanınmış bir restoranın baş şefi Andrea Minguzzi ile evlidir. Çift uzun yıllardır İstanbul’da yaşıyor. Oğulları Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat 2025’teki vefatından sonra Minguzzi, sanat çalışmalarına ara vererek adalet arayışına yöneltti.

Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda 21 Temmuz 2025’te başlattığı oturma eylemine, çocuklarını kaybeden diğer anneler ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun eşi Nahide Dervişoğlu gibi isimler destek verdi.

Minguzzi’nin oğlunun ayakkabılarına sarılarak gözyaşı döktüğü anlar, geniş yankı buldu.

YASEMİN MİNGUZZİ NEDEN OTURMA EYLEMİ YAPIYOR?

Yasemin Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet’in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesi sonrası, sanıkların çocuk indirimiyle hafif cezalar almaması için mücadele ediyor. infaz yasasını değişmesini talep eden Minguzzi bu nedenle Bakırköy’de oturma eylemi düzenliyor.