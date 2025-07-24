Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yasemin Minguzzi kimdir, nereli?

Yasemin Minguzzi kimdir, nereli?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yasemin Minguzzi kimdir, nereli?
Türkiye, İstanbul, Sanatçı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk çellist Yasemin Minguzzi, 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle adalet mücadelesiyle gündemde. Bakırköy’deki oturma eylemleri ve sosyal medya kampanyalarıyla dikkat çeken Minguzzi, çocuk suçluluğuna karşı yasa değişikliği talep ediyor.

Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi, müzik kariyerindeki başarılarının ötesinde, 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin 24 Ocak 2025’te Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan mücadelesi gündeme geldi. 

YASEMİN MİNGUZZİ KİMDİR?

Yasemin AkıncılarMinguzzi, 1988 İstanbul doğumlu bir profesyonel çellist ve şarkıcı olarak Türkiye’nin klasik müzik sahnesinde tanınan bir isimdir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda temel müzik eğitimini aldıktan sonra İtalya’da Cremona’daki Accademia “Walter Stauffer” ve Milano’daki Conservatorio “Giuseppe Verdi”de çello eğitimi aldı. 

Yasemin Minguzzi kimdir, nereli? - 1. Resim

Türkiye’ye dönerek İstanbul merkezli senfoni orkestralarında sahne alan Minguzzi, solo konserler ve müzik topluluklarıyla çalıştı, aynı zamanda müzik eğitmenliği yaptı.

Yasemin Minguzzi, İtalyan şef ve İstanbul’da tanınmış bir restoranın baş şefi Andrea Minguzzi ile evlidir. Çift uzun yıllardır İstanbul’da yaşıyor. Oğulları Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat 2025’teki vefatından sonra Minguzzi, sanat çalışmalarına ara vererek adalet arayışına yöneltti.

Yasemin Minguzzi kimdir, nereli? - 2. Resim

Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda 21 Temmuz 2025’te başlattığı oturma eylemine, çocuklarını kaybeden diğer anneler ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun eşi Nahide Dervişoğlu gibi isimler destek verdi.

Minguzzi’nin oğlunun ayakkabılarına sarılarak gözyaşı döktüğü anlar, geniş yankı buldu.

Yasemin Minguzzi kimdir, nereli? - 3. Resim

YASEMİN MİNGUZZİ NEDEN OTURMA EYLEMİ YAPIYOR?

Yasemin Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet’in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesi sonrası, sanıkların çocuk indirimiyle hafif cezalar almaması için mücadele ediyor. infaz yasasını değişmesini talep eden Minguzzi bu nedenle Bakırköy’de oturma eylemi düzenliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nazlı Sarp kimdir, neden öldü?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nazlı Sarp kimdir, neden öldü? - HaberlerNazlı Sarp kimdir, neden öldü?NOKIA geri dönüyor mu? - HaberlerNOKIA geri dönüyor mu?Üniversitelerde ikinci öğretim kalktı mı? - HaberlerÜniversitelerde ikinci öğretim kalktı mı?Epstein dosyası nedir, Trump'ın adı geçiyor mu? Dosyadaki isimler araştırılıyor - HaberlerEpstein dosyası nedir, Trump'ın adı geçiyor mu? Dosyadaki isimler araştırılıyorKayseri'de görülen mavi cisim nedir? Gaziantep, Erzurum ve birçok şehirde görüntülendi - HaberlerKayseri'de görülen mavi cisim nedir? Gaziantep, Erzurum ve birçok şehirde görüntülendiArda Ünyay kimdir, nereli? Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç yeteneği gündemde - HaberlerArda Ünyay kimdir, nereli? Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç yeteneği gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...