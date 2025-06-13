Yazın hava nasıl olacak? Beklediğinizden serin geçebilir!

Yazın hava nasıl olacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyordu.2025 yaz mevsimi hakkında yapılan yeni değerlendirmeler şaşırttı. Uzmanlara göre bu yıl sıcaklık rekorları kırılmayacak, hatta yaz beklenenden serin geçebilir.

Yaz mevsimi başlamışken milyonlarca kişi “Bu yaz ne kadar sıcak olacak?” sorusunu araştırmaya başladı. Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yayımlanan son veriler, 2025 yazının 2024 kadar sıcak olmayabileceğini ortaya koydu. Geçtiğimiz mayıs ayının ise şimdiye kadar ölçülen en sıcak ikinci mayıs olduğu bildirildi. Ancak bu sıcak başlangıcın, yaz genelinde devam etmeyebileceği belirtiliyor.

MAYIS’TA HAVA NASIL OLACAK?

Avrupa Birliği’ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin verilerine göre, mayıs ayında ortalama yüzey hava sıcaklığı 15,79 dereceye ulaştı. Bu da 1991-2020 ortalamasının 0,53 derece üzerine çıkıldığını gösteriyor. Böylece mayıs ayı, tarihin en sıcak ikinci mayısı olarak kayda geçti.

Ancak uzmanlar, sıcak geçen bu ayın yaz mevsimi boyunca benzer bir tablo çizmeyeceğini belirtiyor. Mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 2025 ilkbaharında küresel ortalama sıcaklık, mevsim normallerinin 0,59 derece üzerine çıkarak rekorlar arasında ikinci sıraya yerleşti.

MAYIS TÜRKİYE’YE KURAKLIK GETİRDİ

Sıcaklık artışları sadece termometrelere değil, yağışlara da yansıdı. Mayıs ayında Türkiye’nin güney bölgeleri ile Rusya, Ukrayna ve Orta Avrupa’nın geniş kesimlerinde kuraklık gözlendi. Kuzeybatı Avrupa’da 1979’dan bu yana en düşük yağış miktarı kaydedildi. Avrupa genelinde ise toprak nemi seviyeleri ciddi biçimde geriledi.

Öte yandan, Arktik bölgedeki deniz buzulları mayıs ayında ortalamanın yüzde 2 altında ölçüldü. Bu da 47 yıllık uydu kayıtlarına göre en düşük 9. değer olarak kayıtlara geçti. Antarktika’da ise buzullar yüzde 9 oranında küçüldü ve bu da mayıs için en düşük 5. değeri oluşturdu.

GEÇEN YILA GÖRE HAVA DAHA SERİN

Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Kurnaz’a göre, 2025’in ilkbaharı geçmiş yıllara göre daha serin geçti. Kurnaz, 2024 ilkbaharına kıyasla 0,1 derece daha düşük sıcaklıkların ölçüldüğünü belirterek, bu yılın daha ılıman geçebileceği uyarısında bulundu.

Kurnaz açıklamasında, “Mart, nisan ve mayıs aylarına baktığımızda 2024’ün ardından şimdiye kadarki en sıcak ikinci ilkbaharı yaşıyoruz. Ancak mayısın 20’sinden itibaren sıcaklıklar düşüşe geçti. Bu da yazın çok sıcak geçmeyeceğinin habercisi olabilir,” ifadelerine yer verdi.

GEÇEN SENELERE KIYASLA YAZIN DAHA SERİN GEÇECEK

2023 ve 2024 yılları oldukça sıcak geçmiş, birçok ülkede rekorlar kırılmıştı. Ancak 2025’te bu tablo değişebilir. Prof. Dr. Kurnaz, El Nino’nun etkisinin azalmasıyla birlikte yaz aylarında ciddi bir sıcaklık baskısı beklenmediğini ifade etti.

Kurnaz, “Bu yıl büyük ihtimalle çok sıcak bir yaz olmayacak. 2025, ne 2023 kadar sıcak ne de 2024 gibi rekorların yılı olacak. Hatta bu yaz, son yılların en serin yazlarından biri olabilir,” değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce 2024 yılına kıyasla beşinci ya da altıncı en sıcak yıl olması beklenen 2025’in, son veriler ışığında daha da serin bir pozisyona gerilemesi mümkün görünüyor. Özellikle El Nino’nun sona ermiş olması, bu öngörüleri güçlendiriyor.