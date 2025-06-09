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Yemek Sepeti hacklendi mi, çöktü mü? 9 Haziran Yemek Sepeti #REF! bildirimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yemek Sepeti hacklendi mi, çöktü mü? 9 Haziran Yemek Sepeti #REF! bildirimi ne anlama geliyor?
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Online yemek siparişi platformu Yemeksepeti kullanıcıları son saatlerde yaşanan teknik sorunlar merak uyandırdı. Sipariş vermeye çalışan kullanıcılar REF! bildirimi aldığını belirterek sosyal medyada Yemeksepeti çöktü mü, Yemeksepeti hacklendi mi gibi sorularla yaşadıkları problemi gündeme taşıdı. Bazı kullanıcıların karşısına çıkan "#REF!" hatası merak uyandırdı.

YEMEK SEPETİ HACKLENDİ Mİ?

Yemeksepeti kullanıcıları, platformda yaşanan son teknik aksaklıklar nedeniyle endişeli. Uygulama  üzerinden sipariş oluşturmak isteyen birçok kullanıcı, karşılarına çıkan hata mesajları nedeniyle sosyal medyada "Yemeksepeti hacklendi mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

Şirket tarafından resmi bir siber saldırı açıklaması henüz yapılmış değil. Ancak sistemde meydana gelen karışıklığın neden kaynaklandığı konusunda henüz netlik bulunmuyor. Yemek Sepeti REF! bildiriminin bir kampanya bildirimi olduğu da bazı kullanıcılar tarafından dile getirildi.

Yemek Sepeti hacklendi mi, çöktü mü? 9 Haziran Yemek Sepeti #REF! bildirimi ne anlama geliyor? - 1. Resim

YEMEK SEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Platformda yaşanan REF! hatası sebebi ile Yemek Sepeti uygulamasında bir problem olabileceği düşünülüyor. Ancak uygulamanın bir kampanya bildirimi gönderdiği ve kullanımında sorun yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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