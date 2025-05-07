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Askerlik süresi kaç aya düşecek, yeni askerlik süresi belli oldu mu? Milli Savunma Bakanlığı açıklaması bekleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Askerlik süresi kaç aya düşecek, yeni askerlik süresi belli oldu mu? Milli Savunma Bakanlığı açıklaması bekleniyor
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Askerlik süresinin 3 aya düşeceği yönündeki iddia, sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından konuşulmaya başlandı. Üniversite öğrencilerinden mezunlara, askerliğini planlayan pek çok vatandaş gelişmenin doğru olup olmadığını merak ediyor. Askerlik süresi kaç aya düşecek, yeni askerlik süresi belli oldu mu soruları gündemde.

ASKERLİK SÜRESİ KAÇ AYA DÜŞECEK, YENİ ASKERLİK SÜRESİ BELLİ OLDU MU?

“Askerlik üç aya indiriliyor” iddiası özellikle gençler arasında yaygın şekilde konuşulurken, konunun doğruluğuna dair resmi bir bilgi olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapıldığı iddia edilen açıklamada, yürürlükteki sistemin değişmediği ifade edildi. Mevcut askerlik süresinin 3 aya indirileceğine dair ortaya atılan iddialar ise henüz resmiyete dökülmedi.

Yeni askerlik süresi belli oldu mu? Milli Savunma Bakanlığı açıklaması bekleniyor - 1. Resim

ASKERLİK SÜRESİ KISALIYOR MU?

Şu anda geçerli olan düzenlemeye göre, lise mezunları 6 ay zorunlu askerlik hizmeti yapıyor. Üniversite mezunları ise yedek subay ya da astsubay olarak görev almaları halinde 12 ay boyunca askerlik yapabiliyor.

Sistem 2019 yılında kabul edilen yasa değişikliğiyle yürürlüğe girmişti. O tarihten bu yana herhangi bir yasal revizyon yapılmadı. Ancak iddiaların ortaya çıkması ''yeni bir düzenleme mi geliyor?” sorularını beraberinde getirdi.

Meclis gündeminde askerlik süresinin düşürülmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmuyor. Ancak zaman zaman kamuoyunda askerlikle ilgili çeşitli taleplerin dillendirilmesi, hükümetin bu yönde yeni adımlar atabileceğine dair beklentileri canlı tutuyor. 

Yeni askerlik süresi belli oldu mu? Milli Savunma Bakanlığı açıklaması bekleniyor - 2. Resim

ASKERLİK 3 AYA DÜŞER Mİ?

Askerlik süresinin üç aya inip inmeyeceği konusunda şu an için netleşmiş bir karar olmasa da, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları yalnızca mevcut sistemin devam ettiğini vurguluyor. İddialar sonrasında herhangi bir değişiklik olacağı yönünde sinyal verilmiş değil. 

Birçok genç askerlik süresinin 3 aya düşürülüp düşürülmeyeceği konusunda net bir karara varılmasını bekliyor. İddialar sürerken gelecek resmi açıklamalar doğrultusunda konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar da netlik kazanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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