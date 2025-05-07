Askerlik 3 aya mı düşüyor? Askerlik süresi konuşuluyor

Sosyal medyada "askerlik 3 aya düşüyor" iddiası konuşuluyor. Vatandaşlar askerlik süresinin düşüp düşmediğini merak ediyor. MSB'den gelecek resmi açıklamalar kontrol ediliyor.

Türkiye'de askerlik süresinin 3 aya düşeceğine dair iddialar sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediliyor.

ASKERLİK 3 AYA MI DÜŞÜYOR?

Sosyal medyada, “Askerlik 3 aya düşüyor” iddiası hızla yayılmaya başladı. Ancak iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bedelli askerlik süreside göz önünde bulundurularak zorunlu askerliğin süresine dair tartışmalar aralıklarla sosyal medyada ve çeşitli platformlarda gündeme geliyor.

7179 Sayılı Askeralma Kanunu’na göre zorunlu askerlik süresinin erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve astsubaylar için 12 aydır.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Askerlik süresinin düşürüleceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. MSB, 7179 Sayılı Kanun’un 2019’da yürürlüğe girdiğini ve erbaş/erler için 6 ay, yedek subay/astsubaylar için 12 ay süresinin korunduğunu belirtiyor.

Kanun, Cumhurbaşkanına süreleri bir kat artırma veya yarısına indirme yetkisi verse de 6 aydan kısa bir süre yasal olarak mümkün değil.