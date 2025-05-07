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Askerlik 3 aya mı düşüyor? Askerlik süresi konuşuluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Askerlik 3 aya mı düşüyor? Askerlik süresi konuşuluyor
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Sosyal medyada "askerlik 3 aya düşüyor" iddiası konuşuluyor. Vatandaşlar askerlik süresinin düşüp düşmediğini merak ediyor. MSB'den gelecek resmi açıklamalar kontrol ediliyor.

Türkiye'de askerlik süresinin 3 aya düşeceğine dair iddialar sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediliyor.

ASKERLİK 3 AYA MI DÜŞÜYOR?

Sosyal medyada, “Askerlik 3 aya düşüyor” iddiası hızla yayılmaya başladı. Ancak iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bedelli askerlik süreside göz önünde bulundurularak zorunlu askerliğin süresine dair tartışmalar aralıklarla sosyal medyada ve çeşitli platformlarda gündeme geliyor.

askerlik 3 aya mı düşüyor

7179 Sayılı Askeralma Kanunu’na göre zorunlu askerlik süresinin erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve astsubaylar için 12 aydır. 

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Askerlik süresinin düşürüleceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.  MSB, 7179 Sayılı Kanun’un 2019’da yürürlüğe girdiğini ve erbaş/erler için 6 ay, yedek subay/astsubaylar için 12 ay süresinin korunduğunu belirtiyor.

askerlik süresi düşecek mi

Kanun, Cumhurbaşkanına süreleri bir kat artırma veya yarısına indirme yetkisi verse de 6 aydan kısa bir süre yasal olarak mümkün değil.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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