Yeni başlayan bir öğretmen 3 bin 210 TL maaş farkı alacak! İşte uzman öğretmen ve başöğretmen maaş farkı

Temmuz 2024'te öğretmenlere yapılan %19,31'lik maaş zammının yanı sıra, ek olarak 14 günlük maaş farkı da ödenecek. Yeni başlayan öğretmenlerden başöğretmenlere kadar herkesin maaş farkları netleşti.

Temmuz ayında öğretmen maaşlarına %19,31 oranında zam yapıldı ve buna ek olarak 14 günlük maaş farkı da ödenecek.

ÖĞRETMEN TEMMUZ AYI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz 2024'te Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin maaşlarına %19,31 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte öğretmenler, Temmuz ayında ayrıca 14 günlük maaş farkı alacak.

Bu düzenlemeye göre, yeni başlayan bir öğretmen 3.210 TL maaş farkı alırken, uzman öğretmenler 3.896 TL, başöğretmenler ise 4.200 TL maaş farkı alacak. Öğretmen maaş farklarının Temmuz ayının ortasında yani bugünlerde hesaplara yatması bekleniyor​.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI YATTI MI?

Öğretmenlerin maaşlarına yapılan bu zam, memur ve memur emeklilerine yapılan %19,31'lik genel zam oranıyla uyumlu olarak belirlendi. Bu zam, Temmuz-Aralık dönemi için geçerli olacak ve yeni maaşlar 15 Temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak. Maaş farkı ödemelerinin ise resmi tatiller ve banka işlemleri nedeniyle Temmuz ayı sonuna kadar hesaplara geçmesi planlanıyor.

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Öğretmenlerin yanı sıra, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar. 2024 yılı Temmuz ayı zamlı maaşları, 17 Temmuz’dan itibaren emeklilerin hesaplarına yatmaya başlayacak ve ödemeler tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak.