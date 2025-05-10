Yeni Tayland Büyükelçisi Julide Kayıhan kimdir? Hayatı ve kariyeri merak konusu haline geldi

Jülide Kayıhan,10 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararıyla beraber Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanmıştır.

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı sonucunda Jülide Kayıhan'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Julide Kayıhan'ın Tayland'daki görevinin başına geçmesiyle birlikte iki ülke arasındaki hem diplomatik ilişkilerin hem de ekonomi iş birliğinin daha güçleneceği tahmin edilmektedir.

YENİ TAYLAND BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Tayland Büyükelçisi 10 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Julide Kayıhan oldu.

YENİ TAYLAND BÜYÜKELÇİSİ JULİDE KAYIHAN KİMDİR?

Bugün itibarıyla Resmi Gazete kararıyla Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanan Julide Kayıhan hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Bilgilerin gelmesi halinde kariyeri ve hayatı kısa süre içinde güncellenecektir.