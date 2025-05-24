Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Trafik Kanunu düzenleniyor

AK Parti’nin sunduğu Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifi, trafik cezalarını artırıyor ve yeni düzenlemeler getiriyor. Plakasız araç kullanımından kırmızı ışık ihlaline kadar cezalar 280 bin liraya kadar çıkacak. Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek merak ediliyor.

Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 23 Mayıs 2025’te TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Trafik cezalarının artırılmasını, takograf ve hız sınırlayıcı cihazlara müdahalenin yasaklanmasını ve ehliyetsiz araç kullanımına ağır yaptırımlar getirilmesini öngören yeni trafik cezaları yürürlüğe gireceği tarih araştırılıyor. Kanun teklifinin 28 Mayıs Çarşamba günü komisyonda görüşüleceğini bildirildi.

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifinin, istisna tutulan maddeleri hariç tüm hükümleri, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ancak takograf bulundurma ve kullanma zorunluluğu gibi bazı özel düzenlemeler için kademeli geçiş süreleri öngörülüyor. Örneğin 2021 ve sonrası model araçlar için takograf zorunluluğu 31 Aralık 2026’dan itibaren daha eski modeller için ise 2030’a kadar uzanan bir takvimde uygulanacak. Bu geçiş süreleri, sürücülerin ve işletmelerin yeni kurallara uyum sağlaması için esneklik sağlıyor.

Teklifin yürürlük tarihine ilişkin netleşen bu takvim, sürücüleri ve araç sahiplerini yeni cezalar ve kurallar konusunda hazırlıklı olmaya itiyor. Özellikle sahte plaka kullanımı, kırmızı ışık ihlali ve alkollü araç kullanımı gibi ciddi ihlallere getirilen ağır cezalar, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

YENİ TRAFİK CEZALARI 2025

Teklif, cezaların yanı sıra trafik güvenliğini artırmak için bir dizi yeni kural getiriyor. Araç tescil işlemlerinde, satış tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tescil zorunluluğu ve vefat eden araç sahiplerinin mirasçıları için 90 gün içinde tescil şartı getiriliyor. Aksi takdirde, 3 bin lira ceza ve araç men işlemi uygulanacak.

Takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı cihazların kullanımı zorunlu hale gelirken bu cihazlara müdahale etmek yasaklanıyor. Drift atan veya akrobatik hareketler yapan sürücülere 46 bin lira ceza, sürücü belgesi 60 gün geri alma ve araç men cezası verilecek.

Ayrıca, emniyet kemeri kullanmayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira, 15 yaş altı çocukların koruyucu sistem olmadan seyahatine izin verenlere 5 bin lira ceza kesilecek.

Trafik zabıtası, takograf kayıtlarını veri tabanları üzerinden denetleyebilecek ve özel yük taşımacılığı için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin alma zorunluluğu getiriliyor. Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere 1-3 yıl hapis cezası ve 46 bin lira idari ceza öngörülüyor.

Teklif, aynı zamanda trafik kural ihlallerini sosyal medyada paylaşarak özendirenlere 25 bin lira ceza getirerek dijital platformlardaki sorumsuz davranışları da hedef alıyor. Bu düzenlemeler, trafik güvenliğini artırırken sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlamayı amaçlıyor.