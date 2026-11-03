Yeraltı dizisinin Paşa’sı Hakan Çelebi’nin katıldığı YouTube programıyla gündeme geldi. Yayında babasının vefatını anlatan ünlü oyuncu, karşısındaki sunucu Ecem Dinçkal'ın sessiz kalması üzerine insan"Allah rahmet eylesin' der” çıkışında bulunmuştu. Peki, Yeraltı'nın Paşa'sı Hakan Çelebi kimdir?

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Hakan Çelebi, 1 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelmiş olup Hakan Çelebi, İstanbul’da dünyaya geldi. Son yıllarda televizyon dizilerinde, sinema filmlerinde ve dijital platform projelerinde canlandırdığı dikkat çekici karakterlerle tanınan Hakan Çelebi, kariyeri boyunca dram, aksiyon ve suç temalı yapımlarda yer aldı.



Hakan Çelebi, Yeditepe Üniversitesi Konservatuvarı’nda aldığı eğitimle oyunculuk alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmiştir. Eğitim sürecinde edindiği teorik ve uygulamalı deneyimleri oyunculuk çalışmalarına yansıtmıştır. Sektöre adım attığı ilk andan itibaren disiplinli çalışma anlayışı ve mesleğine olan bağlılığıyla dikkat çeken Çelebi, oyunculuk kariyerinde kendisini sürekli geliştirmeye odaklanmaktadır.



Hakan Çelebi’nin rol aldığı başlıca diziler şunlardır:

Yeraltı / Paşa Hanoğlu / 2026

Çiçekçi Kız (Dijital)

Bereketli Topraklar

Kaosun Anatomisi (Dijital)

Yabani

Kopuk



| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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