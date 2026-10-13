Yıllardır aynı hastalıkla mücadele ediyordu! Breaking Bad’in yıldızı RJ Mitte kimdir, öldü mü, neden öldü?

Efsane dizi Breaking Bad'de Walter White'ın oğlu Walter White Jr. karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını yitirdi. Vefat haberi ardından RJ Mitte'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Breaking Bad’in yıldızı RJ Mitte kimdir, öldü mü, neden öldü?

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Genç aktör RJ Mitte, ABD'nin Teksas eyaletinin Brownsville kentinde hayatını kaybetti. Brownsville Polis Departmanı, ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini ve soruşturmanın sürdüğünü, olayda herhangi bir şüpheli durumun bulunmadığını açıkladı. Menajeri Sean Reilly, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sevilen oyuncu, hayırsever ve engelli hakları savunucusu RJ Mitte'nin trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" dedi. Haberi ilk duyuran TMZ'ye göre, Mitte dün intihar sonucu hayatını kaybetti. Bir bölge yetkilisi, oyuncunun Teksas'ta hayatını yitirdiğini ve ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğünü doğruladı.

Ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Serebral palsi hastası olan Mitte, Bryan Cranston ve Aaron Paul'un başrollerini paylaştığı Emmy ödüllü Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Walter White Jr. karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

RJ MİTTE KİMDİR?

21 Ağustos 1992 doğumlu olan RJ Mitte, Amerikalı bir aktör , film yapımcısı , model ve engelli hakları aktivistiydi . Mississippi, Jackson'da doğan Mitte'ye üç yaşındayken serebral palsi teşhisi kondu. 2006 yılında Los Angeles'a taşındı ve engelliliğinin izleyicileri eğitebileceği oyunculuk fırsatları bulmak için kişisel bir yetenek menajeriyle çalıştı. Sitcomlarda küçük roller oynadıktan sonra, AMC'nin neo -Western suç draması televizyon dizisi Breaking Bad'de (2008–2013) Walter White Jr. rolüyle büyük çıkış yakaladı .

Mitte, ABC Family'nin gençlik ve aile draması televizyon dizisi Switched at Birth'te (2014) ve Netflix'in canlı aksiyon/yetişkin animasyon karışımı süper kahraman televizyon dizisi Guardians of Justice'te (2022) başrol oynadı. Ayrıca Who's Driving Doug (2016), gerilim-drama Time Share (2018), bağımsız komedi Standing Up for Sunny (2019), gerilim filmi The Oak Room (2020) ve büyüme çağı draması Triumph'ta (2021) yer aldı; sonuncusunun yapımcılığını da üstlendi.

Mitte, serebral palsi ve diğer engelliler için savunuculuk yaptı. Engelli oyuncular için Screen Actors Guild sözcüsü, United Cerebral Palsy'nin ünlü elçisi ve kâr amacı gütmeyen Mitte Vakfı'nın kurucusuydu. 2013 yılında SAG-AFTRA Harold Russell Ödülü'nü aldı.



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