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Yılmaz Erdoğan’ın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yılmaz Erdoğan’ın hayatı ve biyografisi

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Türk sinemasının önde gelen isimlerinden biri olan Yılmaz Erdoğan sadece oyunculuk kariyeriyle değil aynı zamanda senaristlik ve yönetmenlik yetenekleriyle de dikkat çekiyor. İnci Taneleri dizisinin büyük yankı uyandırması ile beraber ''Yılmaz Erdoğan evli mi? Yılmaz Erdoğan boşandı mı? Yılmaz Erdoğan kaç yaşında?'' gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı. Usta oyuncu, senarist ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hayatı hakkında detaylar şu şekilde...

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Yılmaz Erdoğan çok yönlü bir sanatçı olarak hem oyunculuk hem de senaristlik ve yönetmenlik alanında başarılı çalışmalara imza atmıştır. Hem sevilen dizilerin senaristi hem de Türk sinemasının en izlenen filmlerinin yönetmeni olan Yılmaz Erdoğan'ın hayatı ve sanat kariyeri Türkiye'nin sanat dünyasındaki önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir.

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YILMAZ ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Yılmaz Erdoğan 5 Kasım 1968'de Hakkari'de dünyaya geldi. Hem senarist hem yönetmen hem de oyuncu kimliğiyle tanınan Erdoğan Türk film ve tiyatro dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

İlkokul ve ortaokulu Ankara Aydınlıkevler Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ne kaydoldu. Ancak lisans eğitimini yarıda bırakarak tiyatro dünyasına adım atan Erdoğan Ferhan Şensoy'un "Nöbetçi Tiyatro" kadrosuna katıldı. Bu dönemde hem oyunculuk hem de yazarlık yaparak kariyerine başladı.

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YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR?

1994 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Oyuncuları'nı kurarak tiyatro alanındaki çalışmalarını sürdüren Yılmaz Erdoğan, birçok başarılı oyunun senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Otogargara", "Cebimde Kelimeler", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "Haybeden Gerçeküstü Aşk" gibi yapımlarla tiyatro sahnesinde kendine özgü bir tarz oluşturdu.

Sinema dünyasına geçişini ise "Vizontele" filmiyle gerçekleştiren Yılmaz Erdoğan bu filmle büyük bir başarı elde etti. Senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği "Vizontele" Türkiye'de en çok izlenen filmler arasına girmeyi başardı. Ardından gelen "Vizontele Tuuba" ve "Organize İşler" gibi yapımlarla da sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Aynı zamanda bir şair ve yazar olan Yılmaz Erdoğan'ın birçok şiir ve kitabı da bulunmaktadır. "Kayıp Kentin Yakışıklısı", "Anladım", "Hüzünbaz Sevişmeler", "Kadınlık Bizde Kalsın" gibi eserlerle edebiyat dünyasına da katkı sağlamıştır.

Yılmaz Erdoğan’ın hayatı ve biyografisi - 3. Resim

YILMAZ ERDOĞAN BOŞANDI MI?

Kişisel hayatıyla da dikkat çeken Yılmaz Erdoğan ilk evliliğini 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile yapmıştır. Ardından 2006 yılında Belçim Erdoğan ile evlenmiş ve bu evlilikten de çocukları olmuştur.

Yılmaz Erdoğan sinema ve tiyatro alanındaki başarılarıyla Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunmaya devam etmektedir. Şu an güncel olarak kendi kaleminden olan İnci Taneleri adlı dizide ‘’Azem’’ karakterini canlandırmaktadır.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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