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İnci Taneleri dizisinde Aleyna karakterini canlandıran Zilan Duru’nun hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İnci Taneleri dizisinde Aleyna karakterini canlandıran Zilan Duru’nun hayatı ve biyografisi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnci Taneleri dizisinde Aleyna karakterini canlandıran Zilan Duru, dizinin merak edilen isimlerinden biridir. Peki, İnci Taneleri Aleyna kimdir ve hayatı nasıldır? Zilan Duru'nun doğum tarihi nedir? İşte detaylar...

Zilan Duru, televizyon dünyasının başarılı oyuncularından biridir. Kendisi İnci Taneleri dizisinde Aleyna karakteriyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Ancak, Zilan Duru'nun hayatı sadece oyunculuktan ibaret değildir. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce neler yapmış, hangi projelerde yer almıştır?

İnci Taneleri dizisinde Aleyna karakterini canlandıran Zilan Duru’nun hayatı ve biyografisi - 1. Resim

İNCİ TANELERİ ALEYNA KİM? 

Zilan Duru, 20 Temmuz 1988 tarihinde Diyarbakır'da doğmuş olan bir sinema ve dizi film oyuncusudur. Eğitim hayatını Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde tamamlayarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır. 2007 yılında profesyonel olarak oyunculuk yapmaya başlayan Duru, kariyerinde çeşitli önemli projelerde yer almıştır.

Oyunculuk kariyerine "Kuzey Rüzgarı" dizisinde Selçuk Yöntemin kızı Umut karakteriyle başlayan Zilan Duru, daha sonra Serenay Sarıkaya ve Tolgahan Sayışman ile "Lale Devri" dizisinde başrolleri paylaşmıştır. Ayrıca, 2010 Avon Yüz Güzeli yarışmasında birinci seçilerek dikkatleri üzerine çekmiş ve "Avon Güzeller Güzeli" yarışmasında da birincilik kazanmıştır.

ZİLAN DURU HAYATI, KARİYERİ VE BİYOGRAFİSİ

Oyunculuk kariyerindeki çeşitliliği ile dikkat çeken Zilan Duru, sinema dünyasında da önemli bir yer edinmiştir. Ağrı Doğubeyazıt'ta çekilen "Kir" (Qırej) adlı kadın haklarına odaklanan filmde başrol oynamıştır. Bu performansı ile 2019 yılında 12. Uluslararası Elazığ Film Festivali'nde "Gelecek Vaad Eden En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür.

Ayrıca, moda dünyasında da adından sıkça söz ettiren Zilan Duru, 2023 yılında Legends Fashion Stars Awards'da "Yılın En Dikkat Çeken Kadın Oyuncusu" ve Blue Moon Awards ödüllerinde "Meslek başarı" ödüllerine layık görülmüştür. Şu anda sunuculuk ve oyunculuk kariyerine devam eden Zilan Duru, son olarak"İnci Taneleri"dizisinde Aleyna karakterine hayat vermiştir.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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