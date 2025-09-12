YKS ikinci tercihler neden başlamadı, ne zaman başlayacak? 2025 YKS Ek Tercih Tarihi

YKS ikinci tercihler neden başlamadı, ne zaman başlayacak büyük bir merakla araştırılıyor. YKS 2025 sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildikten sonra sonuçlar 19 Temmuz’da duyuruldu. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, kazandıkları bölümlere kayıt yaptırdı. Şimdi ise gözler YKS ek tercih 2025 tarihine çevrildi.

YKS İKİNCİ TERCİHLER NEDEN BAŞLAMADI?

2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, merkezi yerleştirme kapsamında herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek tercihlerin başlamasını bekliyor.

ÖSYM tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadığı için YKS ikinci tercih süreci hala başlamadı. Adaylar ikinci şanslarını değerlendirmek için boş kontenjan kılavuzunu ve başvuru tarihlerini merakla takip ediyor.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçen yılın takvimi göz önünde bulundurulduğunda, ek tercih başvurularının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık üç hafta sonra başladığı biliniyor. 2025 YKS ek tercih tarihi için de benzer bir takvim uygulanması bekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye iletecek ve ek tercih kılavuzu hazırlanacak. Tahminlere göre YKS ek tercih süreci 18 Eylül'de başlayacak ve adaylar Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini yapabilecek.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Ek tercih başvuruları yalnızca ÖSYM’nin online sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve AİS şifresi ile giriş yaparak tercihlerini sisteme girecek.

Ek tercih sürecinde merkezi yerleştirmeden farklı olarak tercih ücreti yatırılması zorunlu olacak; ücret yatırılmayan başvurular geçersiz sayılacak. Ek tercih kılavuzunda 2 yıllık ön lisans programları ve 4 yıllık lisans programları ayrı tablolar halinde sunulacak.

Adaylar tercih listelerinde ise en fazla 24 üniversite veya bölüm seçimi yapabilecek.