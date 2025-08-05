YKS tercihleri hangi gün bitiyor? 2025 YKS tercih süreci

2025 YKS tercihleri ne zaman biteceği üniversite adaylarının gündeminde. 1 Ağustos'ta başlayan tercih sürecinde adaylar başarı sıralamaları ve puanlarına göre girebilecekleri üniversiteleri kontrol ediyor.

YKS TERCİHLERİ HANGİ GÜN BİTİYOR?

ÖSYM'nin yayımladığı 2025 yılı resmi takvime göre tercih süreci 13 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Adaylar bu tarihe kadar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecek.

Tercih işlemleri, 13 Ağustos Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Bu saatten sonra tercih sistemi kapatılacak. Bu nedenle adayların tercihlerini son dakikaya kalmadan tamamlaması büyük önem taşıyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Ek tercih dönemi henüz açıklanmadı. Üniversite kayıt döneminin tamamlanmasının ardından ek tercih işlemlerinin başlaması ve boş kontenjanların belli olması bekleniyor.

2025 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite kayıtları bu yıl 1-5 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Bu nedenle üniversite kayıt dönemi öncesi tercihlerin açıklanması bekleniyor. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre sonuçlar 1 Eylül'e kadar açıklanacak.