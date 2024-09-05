Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YKS’de tercih yapmayan adaylar ek tercih yapabilecekler

YKS’de tercih yapmayan adaylar ek tercih yapabilecekler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YKS’de tercih yapmayan adaylar ek tercih yapabilecekler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖSYM'nin resmi sitesinden hiç tercih yapmayan adaylar ek tercih yapma hakkını kullanılabilecek. 11 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar ek tercih yapmak için ÖSYM sistemi açık olacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye yerleşme şansı yakalayamayan adaylar için ek tercihler gündeme geldi.

Ek yerleştirme dönemi, üniversitelere kayıt olamayan veya tercih yapmamış olan öğrenciler için ikinci bir fırsat sunuyor.

Özellikle tercihlerde bulunmayan adaylar, ek yerleştirme ile ilgili olarak detayları araştırmaya başladı.

YKS’de tercih yapmayan adaylar ek tercih yapabilecekler - 1. Resim

YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

Yükseköğretim programlarına yerleşim işlemleri tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildiriliyor.

2024-YKS sonuçlarına göre yapılan ilk yerleştirmede boş kalan veya kaydolmayan kontenjanlar için ÖSYM tarafından merkezi ek yerleştirme yapılacak.

YKS’de tercih yapmayan adaylar ek tercih yapabilecekler - 2. Resim

Ek yerleştirme sürecinde, ilk yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmiş adaylar bu süreçten yararlanamayacak. Öte yandan ek yerleştirme yapılacak programlar için ön lisans ve lisans düzeyinde, merkezi yerleştirme puanlarının altında puana sahip adaylar tercih edilemeyecek.

Ek yerleştirme süreci, genel yerleştirme sonrası oluşan kontenjan eksikliklerini gidermeye yönelik bir fırsat sunuyor. Boş kalan kontenjanlar, merkezi ek yerleştirme ile yeniden değerlendirilerek, yeni adaylara sunulacak.

YKS’de tercih yapmayan adaylar ek tercih yapabilecekler - 3. Resim

HİÇ TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

YKS ilk tercih döneminde herhangi bir tercih yapmamış olan adaylar için ek tercihler büyük bir fırsat sunuyor. Bu adaylar, ek yerleştirme döneminde tercih yapma hakkına sahip olacaklar.

İlk tercihlerde herhangi bir seçim yapmayan adaylar, bu fırsattan yararlanarak boş kalan kontenjanlar için başvuruda bulunabilecekler. 

YKS’de tercih yapmayan adaylar ek tercih yapabilecekler - 4. Resim

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek yerleştirme sürecinden yararlanamayacaklar.

Ek yerleştirme, yalnızca ilk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen ve tercihte bulunmayan adaylar için geçerli olacak.

İlk tercihlerde yerleşmiş adaylar, ek yerleştirme hakkından faydalanamayacak ve bu süreçte yer alamayacaklar.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Rus güçleri Ukrayna'ya bomba yağdırdı! Donetsk'te yerleşim birimi ele geçirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın serveti 1,2 milyar dolar - HaberlerTEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın serveti 1,2 milyar dolarYKS Ek Tercih 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da bitiyor - HaberlerYKS Ek Tercih 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da bitiyorFenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunda Samet Akaydın, İsmail Yüksek ve Edin Dzeko da yer alıyor - HaberlerFenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunda Samet Akaydın, İsmail Yüksek ve Edin Dzeko da yer alıyorEhliyet için e-Devlet’ten sağlık raporu almak isteyenlere aile hekimi başvurusu gerekiyor - HaberlerEhliyet için e-Devlet’ten sağlık raporu almak isteyenlere aile hekimi başvurusu gerekiyorKYK yurt sonuçları açıklandı! 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? - HaberlerKYK yurt sonuçları açıklandı! 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?200 personel alımı yapan Dışişleri Bakanlığı'na nasıl başvuru yapılır? - Haberler200 personel alımı yapan Dışişleri Bakanlığı'na nasıl başvuru yapılır?
Sonraki Haber Yükleniyor...