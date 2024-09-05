YKS’de tercih yapmayan adaylar ek tercih yapabilecekler

ÖSYM'nin resmi sitesinden hiç tercih yapmayan adaylar ek tercih yapma hakkını kullanılabilecek. 11 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar ek tercih yapmak için ÖSYM sistemi açık olacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye yerleşme şansı yakalayamayan adaylar için ek tercihler gündeme geldi.

Ek yerleştirme dönemi, üniversitelere kayıt olamayan veya tercih yapmamış olan öğrenciler için ikinci bir fırsat sunuyor.

Özellikle tercihlerde bulunmayan adaylar, ek yerleştirme ile ilgili olarak detayları araştırmaya başladı.

YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

Yükseköğretim programlarına yerleşim işlemleri tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildiriliyor.

2024-YKS sonuçlarına göre yapılan ilk yerleştirmede boş kalan veya kaydolmayan kontenjanlar için ÖSYM tarafından merkezi ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirme sürecinde, ilk yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmiş adaylar bu süreçten yararlanamayacak. Öte yandan ek yerleştirme yapılacak programlar için ön lisans ve lisans düzeyinde, merkezi yerleştirme puanlarının altında puana sahip adaylar tercih edilemeyecek.

Ek yerleştirme süreci, genel yerleştirme sonrası oluşan kontenjan eksikliklerini gidermeye yönelik bir fırsat sunuyor. Boş kalan kontenjanlar, merkezi ek yerleştirme ile yeniden değerlendirilerek, yeni adaylara sunulacak.

HİÇ TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

YKS ilk tercih döneminde herhangi bir tercih yapmamış olan adaylar için ek tercihler büyük bir fırsat sunuyor. Bu adaylar, ek yerleştirme döneminde tercih yapma hakkına sahip olacaklar.

İlk tercihlerde herhangi bir seçim yapmayan adaylar, bu fırsattan yararlanarak boş kalan kontenjanlar için başvuruda bulunabilecekler.

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek yerleştirme sürecinden yararlanamayacaklar.

Ek yerleştirme, yalnızca ilk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen ve tercihte bulunmayan adaylar için geçerli olacak.

İlk tercihlerde yerleşmiş adaylar, ek yerleştirme hakkından faydalanamayacak ve bu süreçte yer alamayacaklar.