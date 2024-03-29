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YÖK denklik düzenlemesi ne demek? Denklik belgesi hakkında YÖK yeni açıklamada bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YÖK denklik düzenlemesi ne demek? Denklik belgesi hakkında YÖK yeni açıklamada bulundu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri hakkında yeni bir düzenlemede bulundu. Düzenlemeye göre sıralamalarda ilk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek. Peki, YÖK denklik düzenlemesi ne demek? YÖK denklik nasıl yapılır? Denklik belgesi hakkında YÖK açıklaması haberimizde...

Yurt dışında okumak isteyen öğrenciler için müjde geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye imza attı. Peki, YÖK denklik belgesi ne demek?

YÖK'TEN DENKLİK İÇİN YENİ DÜZENLEME 

YÖK, yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye yaptı. Buna göre, dünya sıralamalarında ilk 400'de yer alan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek. Ayrıca, ilk bin sıralamasında yer alan üniversitelerden mezun olanlarda YKS'ye girme şartı da olmayacak.

YÖK denklik düzenlemesi ne demek? Denklik belgesi hakkında YÖK yeni açıklamada bulundu - 1. Resim

YÖK DENKLİK DÜZENLEMESİ NE DEMEK?

Yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece (ön lisans, lisans ve lisansüstü) vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesidir.

YÖK DENKLİK BELGESİ NE DEMEK?

Denklik, yurt dışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade eder.

YÖK DENKLİK NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sitesinden ( https://denklik.yok.gov.tr/ ) rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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