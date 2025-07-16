Yol Arkadaşım konusu ne, oyuncuları kimler? Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın sevilen komedi filmi ekranlarda!

Yol Arkadaşım filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın başrollerini paylaştığı Yol Arkadaşım filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Yol Arkadaşım konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

2017 yılında vizyona giren ve yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu Yol Arkadaşım, bu akşam televizyon ekranlarına çıkıyor. İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı filmde, başrolde yer alan Onur ve Şeref’in eğlence ve macera dolu hikayesi, seyirciye kahkaha dolu anlar hissettirecek. Peki Yol Arkadaşım konusu nedir, oyuncuları kimlerden oluşuyor?

YOL ARKADAŞIM KONUSU NE?

İş hayatında başarısız bir ilaç mümessili olan Onur’un Kurban Bayramı’na üç gün kala büyük hedefleri vardır. Bunlar; kovulduğu işine geri dönmek, Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak ve tüm bunları yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak.

İkilinin yolları bir telefon uygulaması üzerinden kesişir. Ortak tek noktaları, gidecekleri yön olan Ayvalık’tır. Eğlence, dostluk ve hayal kırıklıklarıyla dolu bu yolculuk, izleyicilere kurulan hayaller ile yaşanan gerçekler arasındaki farkı sorgulatır.

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

Yol Arkadaşım filminde sevilen oyuncular bir araya geliyor. Filmin başrolünde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yer alırken, kadroda birçok tanıdık isim de dikkat çekiyor. İşte Yol Arkadaşım oyuncu kadrosu:

Oğuzhan Koç

İbrahim Büyükak

Emre Kınay

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin

Muharrem Bayrak

Toygan Avanoğlu

Rahşan Fırat

YOL ARKADAŞIM NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım çekimleri İstanbul ve Balıkesir’de gerçekleştirildi. Özellikle Ayvalık ilçesi, filmde sıkça görülen lokasyonlar arasında yer aldı. İstanbul’un çeşitli semtlerinde başlayan çekimler, Balıkesir’in doğal ve tarihi güzelliklerini de ekrana taşıdı.