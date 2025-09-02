Yüksek Lisans Öğrencileri KYK’da kalabilir mi? KYK ve İBB yurdunda kalabilme şartları

Yüksek Lisans Öğrencileri KYK’da kalabilir mi sorusu cevap buldu. Eğitim sürecindeki öğrenciler konaklama başvurularını nasıl yapabileceklerini araştırırken, çalışan öğrenciler ve özel durumları olanlar için de detaylar netleşti.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ KYK'DA KALABİLİR Mİ?

Yüksek lisans öğrencileri KYK yurtlarında kalabiliyor. Yüksek lisans eğitimi, KYK yurtlarında kalmak için geçerli bir gerekçe olarak kabul ediliyor.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin mutlaka aktif olarak eğitim görüyor olmaları gerekiyor.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR Mİ?

Yüksek lisans öğrencileri KYK yurtlarına başvuruda bulunabilir. Başvuru yapabilmek için öğrencilerin eğitim durumlarını belgelemeleri gerekiyor. Eğitimini donduran veya yarıda bırakan öğrenciler, yurt hakkına sahip olamıyor.

Başvuru yapacak öğrencinin ikametgahı, eğitim gördüğü şehir veya ilçede bulunmamalıdır; aksi durumda başvuruları kabul edilmiyor.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İBB YURTLARINDA KALABİLİYOR MU?

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB yurtlarında kalamıyor. Lisans sonrası eğitim gören öğrenciler İBB yurtlarından faydalanamıyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri konaklama için yalnızca KYK yurtlarını tercih edebiliyor.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER YURTTA KALABİLİR Mİ?

Çalışan öğrenciler KYK yurtlarında kalabilir. Öğrencinin okul ile birlikte çalışması, yurt konaklamasına engel teşkil etmiyor.