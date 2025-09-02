KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu! 2025-2026 GSB yurt başvuru takvimi

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. 2025-2026 dönemi KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için 2025-2026 dönemi KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, 2025-2026 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının başlayacağı tarihi ilan etti.

KYK yurt başvuruları bugün 2 Eylül Salı itibarıyla başladı. 6 Eylül'e kadar devam edecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. GSB KYK yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınıyor.



Bu nedenle öğrencilerin eğitim öğrenim ve diğer kişisel bilgilerinin kontrol etmeleri ve e-Devlet şifresi olmayan adaylar PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi alması gerekiyor.

