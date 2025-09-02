KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK tip 1.,2.,3.,4.,5.,6. aylık yurt ücreti araştırılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencileri için KYK yurt başvurularının başladığını açıkladı. Böylelikle öğrenciler, bu başvurularla beraber KYK yurtlarının aylık ücretlerini de merak ediyor.

KYK YURT ÜCRETİ 2025 NE KADAR, BELLİ OLDU MU?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için KYK yurt ücretleri şu an için belli olmadı. Yurt ücretleri, yurt tipine ve şehirlere göre değişebilir. KYK yurt ücretleri ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

2024 yılında KYK yurt ücretleri; Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira olarak belirlenmişti.

KYK 1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP, 6. TİP YURT NE DEMEK?

1. ve 2. Tip öğrencilerin temel barınma, yemek ve güvenli ihtiyaçları karşılar. 3. Tip: 2-4 kişilik odalar, çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunur. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanıdır. 4. Tip: 3. tipe benzer şekildedir. 5.Tip: ikinci en iyi yurtlardır. 6.Tip en lüks KYK yurtlarıdır.