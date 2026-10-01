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Yunanistan - Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Uluslar Ligi'nde heyecan dorukta!

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Yunanistan - Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Uluslar Ligi'nde heyecan dorukta!
Başlık ResmiYunanistan - Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde grup heyecanı üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta Yunanistan ile Hollanda, Selanik'teki Toumba Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Yunanistan - Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi merak edilirken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

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Ev sahibi Yunanistan, Uluslar Ligi'ne oldukça iyi bir başlangıç yaptı. İlk karşılaşmasında Sırbistan'ı mağlup eden Yunan ekibi, ikinci maçında ise Almanya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Hollanda ise ilk iki maçında bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sırbistan karşısında elde ettiği sonuçla puanını 4'e çıkaran Hollanda, Yunanistan deplasmanında kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor. Peki, Yunanistan-Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Yunanistan - Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Uluslar Liginde heyecan dorukta!
Başlık ResmiYunanistan - Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Uluslar Liginde heyecan dorukta!

YUNANİSTAN-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'taki Yunanistan-Hollanda karşılaşması 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Selanik'teki Toumba Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Yunanistan - Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Uluslar Liginde heyecan dorukta!
Başlık ResmiYunanistan - Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Uluslar Liginde heyecan dorukta!

YUNANİSTAN-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Yunanistan-Hollanda maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Yunanistan - Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Uluslar Liginde heyecan dorukta!
Başlık ResmiYunanistan - Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Uluslar Liginde heyecan dorukta!

YUNANİSTAN-HOLLANDA MUHTEMEL 11

Yunanistan: K. Tzolakis, M. Saliakas, P. Retsos, K. Mavropanos, K. Tsimikas, G. Masouras, D. Kourbelis, C. Zafeiris, C. Tzolis, C. Kostoulas, V. Pavlidis

Hollanda: B. Verbruggen, D. Dumfries, J. Timber, V. van Dijk, M. van de Ven, T. Reijnders, J. Veerman, R. Gravenberch, C. Summerville, M. Meerdink, R. van Bommel

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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