Yunus Günçe’nin eşi Işık Selin Günçe’nin hayatı

13 Nisan 1976 yılında dünyaya gelen Yunus Günçe, çeşitli projeler ile ekranlarda karşımıza çıkmaktadır. 2018 yılında evlendiği Işık Selin hakkında ise kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. İşte hayatına dair merak edilenler...

Türk sinema-dizi oyuncusu, sunucu, DJ ve komedyen olan Yunus Günçe'nin eşi olan isim gündemde yer alıyor. Başarılı bir oyuncu olan Işık Selin'in aldığı eğitimler...

1 Ocak 1979 yılında doğmuştur. 2006 ile 2007 yılları aralığında Ekol Drama'da kamera önü oyunculuğu, diksiyon-dublaj ve doğaçlama gibi eğitimler almıştır.

2008 senesinde Çağrı Özgür Hün'den şan dersi alan isim, 2008-2009 aralığında Akademi Kenter'de Yıldız Kenter, Mehmet Birkiye, Selen Birkiye, Sündüz Haşar, Yeşim Koçak, Engin Hepileri ve Yıldıray Şahinler'den dramaturji, tiyatro tarihi, sahne ve diksiyon eğitimleri almıştır.

Işık Selin Günçe, Instagram'da "isikselin" kullanıcı adıyla yer almaktadır ve 28,6 bin takipçisi vardır.