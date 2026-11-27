Yusuf Kenan Bağır, 27 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına getirildi. Bankacılık, finans ve ekonomi alanlarında çeşitli görevler üstlenen Bağır'ın eğitim hayatı ve mesleki kariyeri merak konusu oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yönetiminde değişikliğe gidildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezinde (BKM) yöneticilik yapan Yusuf Kenan Bağır'ın eğitim hayatı, mesleki geçmişi ve görev aldığı kurumlar merak ediliyor.

YUSUF KENAN BAĞIR KİMDİR?

Dr. Yusuf Kenan Bağır, ekonomi, bankacılık ve finans alanlarında çalışmalar yürüten bir ekonomisttir. Lisans eğitimini 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlayan Bağır, lisansüstü eğitimine ABD'de devam etti. Syracuse Üniversitesinde 2012 yılında kamu yönetimi alanında yüksek lisans, 2016 yılında ise iktisat alanında doktora derecesi aldı. Meslek hayatı boyunca Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünde uzman, Syracuse Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim ve araştırma asistanı, TCMB Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde ise ekonomist olarak görev yaptı.

Haziran 2021'de TCMB Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü görevine getirilen Bağır, Mart 2024'ten itibaren Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Yönetim Kurulu Başkanlığını da üstlendi. TCMB’deki yöneticilik görevi kapsamında finansal ve ekonomik istatistiklerin geliştirilmesi, veri yönetişimi altyapısının güçlendirilmesi, yeni veri kaynaklarının ve analitik yöntemlerin karar alma süreçlerine kazandırılması ve veriye dayalı politika oluşturma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara öncülük etti.

BKM Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye’de kartlı ödeme sistemlerinin geliştirilmesine ve ödeme ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan Bağır, merkez bankacılığı, bankacılık ve finans, finansal piyasalar ile reel sektör arasındaki etkileşim, ekonomik büyüme ve verimlilik alanlarında akademik çalışmalar yürüttü.

Özellikle finansmana erişim, kredi faizlerinin firmaların finansal sağlığı üzerindeki etkileri ve firma verimliliği konularında araştırmalar yapan Bağır'ın akademik çalışmaları, uluslararası hakemli dergilerin yanı sıra OECD ve TCMB yayınlarında yayımlandı.

Bağır, 27 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla BDDK Başkanlığına atandı. Aynı kararla Mahmut Esfa Emek de BDDK üyeliğine getirildi.

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