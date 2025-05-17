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Zaferin Rengi konusu ne, oyuncuları kimler? General Harington Kupası efsanesi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zaferin Rengi konusu ne, oyuncuları kimler? General Harington Kupası efsanesi!
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Zaferin Rengi filminin konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldi. 1919 yılında İstanbul'u işgal eden düşman kuvvetlerine Anadolu insanının direnişini General Harington Kupası çerçevesinde anlatan film beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği Zaferin Rengi filminin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri, Yılmaz Bayraktar ve Birce Akalay yer alıyor. 

ZAFERİN RENGİ KONUSU NE?

Beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarına taşınan Zaferin Rengi filmi, 1919 yılında işgal altında olan İstanbul’u kurtarmak için örgütlenen vatanseverlerin Anadolu'da başlattıkları direnişi, General Harington Kupası efsanesi çerçevesinde anlatıyor.

Zaferin Rengi konusu ne, oyuncuları kimler? General Harington Kupası efsanesi! - 1. Resim

ZAFERİN RENGİ OYUNCULARI KİMLER?

İlk kez televizyonda yayınlanan Zaferin Rengi filminin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri, Yılmaz Bayraktar ve Birce Akalay yer alıyor. 

Zaferin Rengi konusu ne, oyuncuları kimler? General Harington Kupası efsanesi! - 2. Resim

ZAFERİN RENGİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1919-1923 yılları arasında yaşanan olayları işgal ve futbol etrafında anlatan Zaferin Rengi İzmit’te çekildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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