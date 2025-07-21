Afrika kıtasının doğusunda yer alan Zanzibari jeopolitik konumu ve vize işlemleriyle beraber merak edilen bölgeler arasında yer alıyor. Özellikle Zanzibar nerede, vizeli mi? sorusu sıkça araştırılan konular arasındadır. İşte Zanzibar hakkında tüm ayrıntılar...

Son zamanlarda vizeyle gidilecek ülkeler arasında Zanzibar dikkat çeken bölgeler arasında yer alıyor.

Özellikle de yurtdışı seyahatlerinde vize şartlarının ülkeden ülkeye göre değişmesi nedeniyle, birçok kişi, "Zanzibar nerede, vizeli mi?" sorularına cevap aranıyor.

ZANZİBAR NEREDE?

Zanzibar, Afrika kıtasının doğusunda, Tanzanya'ya bağlı yarı özerk bir bölgedir. Hint Okyanusu'nda yer alan Zanzibar, Tanzanya ana karasının yaklaşık 40 kilometre açığında konumlanmıştır. Başkenti ise Stone Town şehrindedir.

Zanzibar, kendi meclisi ve yerel yönetimi özerk bir yapıya sahip olmasıyla beraber, dış ilişkiler ve savunma gibi konularda Tanzanya'ya bağlıdır.

ZANZİBAR VİZELİ Mİ?

Türkiye Cumhuriyet vatandaşları Zanzibar'a gitmek için vize almak zorundadır.

Türkiye Cumhuriyeti Darüsselam Büyükelçiliği'nin internet adresinde yer alan bilgilere göre, 13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Vize Muafiyet Anlaşması” kapsamında diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlar Tanzanya’ya yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport taşıyan vatandaşlarımız vizeye tabidir.

ZANZİBAR VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Tek girişli turist vizesi için vatandaşlar Tanzanya havalimanlarına varışında tek girişli turistik vize alabilmektedir.

Tanzanya havalimanlarında verilen turistik vize harcı 50 ABD Doları olup, turist vizesi ülkede 90 gün süreyle ikamet hakkı tanımaktadır.

Gerekli evraklar:

Başvuru sahibinin vize süresinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaportu ,

, Vize ücreti,

Arka fon beyaz biyometrik fotoğraf,

Dönüş bileti.,

Ticari/iş vizesi (business visa):

Ücreti 250 ABD Doları olup online veya varışta havaalanlarında verilebilmektedir. Ticari/iş vizesi ülkede 90 gün süreyle ikamet hakkı tanımaktadır. Ayrıca Transit vize ise 30 ABD dolarıdır.

Gerekli evraklar: