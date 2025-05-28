Zeynep Günay Tan kimdir? Zeynep Günay Tan hangi dizi ve filmleri yönetti?

Başarılı yönetmen Zeynep Günay Tan İstanbullu Gelin, Kulüp ve Aziz gibi projelerle popülerlik elde etti. Zeynep Günay Tan kimdir? gün en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Ünlü yönetmen Zeynep Günay Tan özel hayatı ile gündeme geldi. Ünlü oyuncu Fırat Danış ile ismi yan yana geçen Tan sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Zeynep Günay Tan'ın hayatı ve kariyeri...

ZEYNEP GÜNAY TAN KİMDİR?

7 Eylül 1975’te Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğan Zeynep Günay Tan’ın anne ve babası avukattır. İlkokul beşinci sınıfa kadar Gönen’de okuyan Zeynep Günay Tan, öğrenimine İzmir Amerikan Lisesi’nde yatılı olarak devam etti.

Lise son sınıfta Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla İtalya’daki Birleşik Dünya Kolejleri’ne giderek burada 2 sene eğitim aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gören Zeynep Günay Tan henüz üniversite öğrencisiyken dizi ve film setlerinde çalışmaya başladı.

Kartal Tibet’in asistanlığını yapan Zeynep Günay Tan Şerif Gören, Ziya Öztan, Türkan Derya, Orhan Oğuz, Ömer Kavur, Atıf Yılmaz ve Çağan Irmak’la çalıştı. Zeynep Günay Tan’ın yönetmenliğini üstlendiği ilk dizisi ise 2005 Avşar Film yapımı Güz Yangını oldu.

ZEYNEP GÜNAY TAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERİ YÖNETTİ?

2006 yılında yayımlanan dönemin popüler dizisi Kaybolan Yıllar'ı 28. bölüme kadar yöneten Zeynep Günay Tan, 2007 yılında Show TV’de ekranlara gelen Eşref Saati dizisinin yönetmenliği yaptı.

2009 yılında ise Pana Film’in dizisi Kurtlar Vadisi Pusu’ dizisini 52. bölümden 57. bölüme kadar ve 59. bölümden 62. bölüme kadar yönetti.

Zeynep Günay Tan'ın yönettiği film ve diziler şunlardır;

2005 Güz Yangını

2006-2007 Kaybolan Yıllar

2007-2008 Eşref Saati

2007 Hayat Kavgam

2009 Kurtlar Vadisi Pusu

2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman Ki