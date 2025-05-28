Devin Özek kimdir? Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Devin Özek kaç yaşında, nereli?

Devin Özek, sosyal medyada birçok Fenerbahçeli futbolseverlerin radarına girmiş durumda. Fenerbahçe'nin gelecek sezonki futbol yapılanması için Bayer Leverkusen'den ayrılan Devin Özek ile görüştüğünün iddia edildi. Bununla birlikte, Devin Özek'in hayatı ve kariyeri sorgulanmaya başladı.

Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, futbol yapılanması için Bayer Leverkusen'den ayrılan Devin Özek ile İstanbul'da görüştüğü iddia edildi.

Ortaya atılan iddiaların üzerine Devin Özek'in hayatı ve futbol kariyeri arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

DEVİN ÖZEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1995 yılında Almanya'da doğan Devin Özek, adeta futbol yetenek avcısıdır. Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğudur.

Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgisi başlamış ve Almanya'nın alt liglerinde oynamaya başlamıştır. Ancak 2016 yılında henüz 21 yaşındayken futbol kariyerini noktalamıştır.

DEVİN ÖZEK FUTBOL KARİYERİ

2017 yılında, Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde Scout ve Futbol Kariyeri Yöneticisi olarak işe başlayan Devin Özek, bu süre içinde yeteneklerini futbol sektöründe kullanmaya devam etmiş ve deneyim elde etmiştir.

2021 yılında, Alman futbol kulübü Bayer Leverkusen'de görev almıştır. İlk olarak Scout olarak başlamış ve daha sonra Futbol Şubesinde Uluslararası İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapmıştır.

2022 yazında ise Leverkusen'in Sportif Direktörü Simon Rolfes'in yanında Yardımcı Direktör olarak göreve başlamıştır.

Devin Özek'in, Bayer Leverkusen'de etkili bir rol üstlenmiştir. Alman basınında, Bayer Leverkusen'in teknik direktörü olarak Xabi Alonso'nun atanmasında etkili olduğu öne sürülmüştür. Ayrıca, Grimaldo ve Boniface'in transferlerinde ve Moussa Diaby'nin Aston Villa'ya satışında da aktif bir rol oynamıştır.

Devin Özek, UEFA B Lisansına sahiptir. Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.