Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turuna yükselen takımların rakipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek organizasyonun başlangıç saatinde değişikliğe gitti. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak edilirken ZTK kura çekimi canlı yayın bilgileri ve saati de netlik kazandı.

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ZTK kura çekimi canlı yayın için geri sayım başladı. Daha önce saat 14.00 olarak duyurulan kura çekimi, ertelenen Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşmasının tamamlanmasının ardından yapılacak düzenlemeler nedeniyle ileri bir saate alındı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kura çekimi canlı yayın bilgileri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak. TFF'nin ilk duyurusunda saat 14.00 olarak açıklanan organizasyonun başlangıç saati, daha sonra yapılan güncellemeyle 15.30 olarak belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda toplam 54 takım mücadele edecek. Bu ekiplerin 36'sı üçüncü eleme turunu geçerek adını bir üst tura yazdıran takımlardan oluşacak. Diğer 18 takım ise kupaya bu aşamada dahil olacak.



Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK kura çekimi canlı yayın bilgileri

ZTK KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, CANLI NASIL İZLENİR?

Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kura organizasyonunu internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise TFF'nin resmi YouTube kanalını kullanabilecek.

Kura çekiminin adresi, İstanbul'un Riva bölgesinde bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri olacak. Organizasyon, tesis içerisindeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

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