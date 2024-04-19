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Zorlu Holdin Yönetim Kurulu Başkan'ı Ahmet Nazif Zorlu'dur

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zorlu Holdin Yönetim Kurulu Başkan&#039;ı Ahmet Nazif Zorlu&#039;dur

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da sabah saatlerinde Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı ardından Zorlu Holding kimin sorusu gündeme geldi.

Zorlu Holding'in merkez binasına henüz bilinmeyen bir nedenle kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Zorlu Holding kimin, Ahmet Nazif Zorlu'nun hayatı ve kariyeri araştırılıyor.

Zorlu Holding, Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ahmet Nazif Zorlu'ya aittir. 

Holding; gayrimenkul, enerji, teknoloji, beyaz eşya, savunma sektörü gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.

Ahmet Nazif Zorlu 1944 yılında Denizli'de doğdu. 

Çalışma hayatına erken yaşlarda tekstil sektöründe başladı. 

1976 yılında ticaretin yanına üretimi de ekledi .

1976 yılında İlk şirketi Korteks'i kurdu. Ardından 1990 yılında Zorlu Holdingi kurdu. 

Tekstil ile başlayan girişimcilik devamında beyaz eşya, elektronik, savunma, enerji, gayrimenkul gibi pek çok alanda faaliyet göstermeye ve farklı şirketler kurulmasıyla devam ediyor. 

A. Nazif Zorlu, İspanya ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirilmesinde gösterdiği katkılardan dolayı 2007 yılında İspanya Kralı tarafından I. Juan Carlos , "İspanya Kraliyet Sivil Liyakat Nişanı" verildi.

Ahmet Nazif Zorlu, evli ve üç çocuk babasıdır. Zorlu Holdin Yönetim Kurulu Başkan'ı Ahmet Nazif Zorlu'dur - 1. Resim

Şişli Esentepe Mahallesi'nde bulunan Zorlu Holding'in merkez binasına yoldan geçen kişi veya kişiler tarafından saldırıldı. 

Holding binasının 1. katında bulunan camlara 2 el kurşun isabet ettiği öğrenildi. 

İçerde kimsenin olmaması nedeniyle büyük bir kaza önlenmiş oldu. 

Saldırganlar gerçekleştirdikleri saldırı sonrası kaçarak kayıplara karşıtı. 

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarını devam ettiğini açıkladı.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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